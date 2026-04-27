Европа хочет совместно производить оружие с Украиной, но говорит об одном "тормозе"

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что европейские компании массово заинтересованы в создании совместных предприятий с Украиной, однако с украинской стороны процесс, в частности по лицензиям, движется слишком медленно. В то же время в ЕС уже готовят новые оборонные финансовые механизмы, а программа SAFE находится на финальной стадии запуска.

По словам Андрюса Кубилюса, во время поездок к производителям ракет европейская сторона уже побывала в Польше, Германии, Италии, Швеции и Франции. Также рассматривается возможность визита в Нидерланды, в частности в компанию Destinus, и в Норвегию. Об этом еврокомиссар сообщил 24 Каналу во время встречи с журналистами в Брюсселе.

Готова ли Европа быстро разгонять совместное производство с Украиной?

Кубилюс рассказал журналистам, что все компании, с которыми состоялись встречи, проявили заинтересованность в создании совместных предприятий с Украиной для различных видов продукции. В то же время, по его словам, некоторые участники процесса жалуются, что с украинской стороны все происходит слишком медленно.

Все компании, которых мы слушали и которых видели, очень заинтересованы в том, чтобы создавать любые совместные предприятия с Украиной для всех различных продуктов. Поэтому для нас это было очень очевидно. Некоторые жалуются, что с украинской стороны это длится слишком долго,

– сказал он.

Отдельно еврокомиссар уточнил, что антибаллистические системы – это не только перехватчики или ракеты, но и радары и системы обнаружения. Такую продукцию, в частности, производят компании вроде MBDA во Франции и Италии. Именно такая кооперация, по его мнению, может стать одним из практических путей развития совместных оборонных проектов. В то же время он не назвал конкретные компании, которые могли бы возглавить этот процесс.

Еще одной темой разговора стали новые оборонные финансовые инструменты ЕС, в частности SAFE. Кубилюс объяснил, что Европейский Союз сейчас сосредоточен прежде всего на реализации уже имеющихся механизмов. По его словам, программа SAFE (Security Action for Europe) находится на финальной стадии предоставления кредитов, а подписание 19 соглашений с правительствами-партнерами должно состояться в течение ближайших недель, после чего средства начнут поступать в государственные бюджеты.

Еврокомиссар также отметил, что ЕС надеется вскоре начать предоставлять большой кредит Украине. Параллельно Евросоюз уже тестирует механизмы быстрой поставки, в частности в сфере дронов и ракет, используя, при необходимости, правительственные запасы с последующим их пополнением промышленностью.

Кубилюс отдельно отметил, что на рынок оборонной продукции направляются значительные средства – около 200 миллиардов евро в течение одного года. Однако проблема заключается в том, что финансирование растет быстрее, чем производство, а это создает инфляционное давление на цены вооружений.

Также еврокомиссар обратил внимание на следующую многолетнюю финансовую рамку ЕС (MFF), в рамках которой оборонные расходы планируют существенно увеличить. Отдельно он подчеркнул необходимость Европы готовиться к замещению американских стратегических возможностей – от разведданных и защищенной связи до космических сервисов, хотя ядерный зонтик США, по его словам, останется. Параллельно ЕС должен развивать собственные возможности, в частности программу создания спутниковой системы связи IRIS2, воздушную дозаправку и авиаперевозки.

О чем еще говорил Кубилюс?

Еврокомиссар отметил, что украинские компании демонстрируют высокую скорость производства, например, производитель ракет "Фламинго" может достичь показателя в 700 единиц в этом году.