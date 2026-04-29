Россия вызвала посла из-за японских дронов: что их производитель говорит о конце войны против Украины
- Японская компания Terra Drone, глубоко вовлеченная в оборону Украины, стала причиной вызова российской стороной японского посла.
- CEO Terra Drone Тору Токусиге высказал пессимистический прогноз относительно завершения войны в Украине, связывая это с нестабильностью на Ближнем Востоке.
Японская компания Terra Drone стала настолько глубоко вовлеченной в украинскую оборону, что Россия официально вызвала японского посла. Ее руководитель Тору Токусиге убежден: без собственных дронов-перехватчиков под угрозой окажутся уже не только украинские города, но и Токио и Осака.
О сотрудничестве с Украиной Terra Drone объявила несколько недель назад – и это вызвало международный резонанс. Посольство Украины уже провело отдельную встречу с компанией, тогда как японское правительство официально никак не отреагировало. Об этом CEO Terra Drone Тору Токусиге сообщил на пресс-конференции, которую посетил 24 Канал.
Как отреагировала Россия и когда закончится война?
Глава Terra Drone Тору Токусиге отмечает, что ни одна другая иностранная компания не имеет такого уровня привлечения в Украине, как его. Именно это, по его мнению, и заставило Москву реагировать дипломатично – украинцы воспринимают Terra Drone не как поставщика, а как полноценного боевого партнера.
Отдельно Токусиге обратил внимание на глобальный контекст безопасности: современные ударные дроны уже способны преодолевать до 2000 км. Это означает, что одновременный удар десятками ракет и сотнями дронов по нескольким городам – больше не фантастика, а реальная угроза даже для Японии.
Именно поэтому руководитель компании считает дроны-перехватчики безальтернативным решением. Он объяснил, почему традиционные пулеметные системы проигрывают: эффективная дальность – всего 3 километра, "Шахеды" летят ночью и практически незаметны, а стрельба наугад угрожает гражданской инфраструктуре.
Десятки ракет и сотни дронов могут лететь в разные города в одно и то же время. Без сильного японского производителя в этой сфере страна оказывается в опасном положении,
– заявил Тору Токусиге.
Относительно перспектив завершения войны в Украине Токусиге настроен пессимистично: пока Ближний Восток остается нестабильным, Россия получает дополнительное пространство для маневра - и быстрого мира ждать не стоит.
Что известно о Terra Drone?
В начале апреля 2026 года Terra Drone и украинский производитель перехватчиков Amazing Drones заключили инвестиционное соглашение.
- CEO японского производителя дронов Terra Drone Тору Токусиге объявил об инвестициях в украинскую дроновую отрасль, в частности в компанию Amazing Drones, подчеркивая важность сотрудничества через боевой опыт Украины.
- Торусиге отметил важность дронов как критически важного направления для обороны, рассказывая о быстром внедрении новых технологий и интеграцию с ИИ для повышения эффективности.