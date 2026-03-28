Украина и Катар договорились об оборонном партнерстве минимум на 10 лет, – Зеленский
- Украина и Катар заключили 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, предусматривающее развитие оборонной промышленности, противовоздушной обороны, кибербезопасности и совместных проектов.
- Это соглашение усиливает присутствие Украины на Ближнем Востоке, закладывает основу для масштабных инвестиций и долгосрочных контрактов, и формирует границы для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности.
Владимир Зеленский рассказал о новом оборонном соглашении, которое Украина заключила с Катаром. Эта договоренность взаимовыгодна для обеих стран, а также будет длиться не менее 10 лет.
Об этом президент Украины рассказал в своем телеграм-канале.
Что рассказал Зеленский об оборонном соглашении с Катаром?
В Дохе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Также на встрече присутствовал Премьер-министр страны – Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.
Владимир Зеленский и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани / Фото Офиса Президента
Лидеры обсудили работу украинской команды в Катаре, первые результаты наших экспертов, а также то, как обеспечить больше защиты жизни в обеих странах. Украинский и катарский лидеры договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.
Надеемся, что во время нашей следующей встречи ситуация в мире уже будет совсем другая. Мы очень хотим, чтобы обе войны – и России против Украины, и война здесь, на Ближнем Востоке и в регионе Залива – закончились как можно скорее,
– подчеркнул Эмир Государства Катар.
По окончании встречи начальники генеральных штабов Украины и Катара подписали 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.
Среди ключевых направлений сотрудничества:
- развитие оборонной промышленности и технологий,
- противовоздушная оборона,
- противодействие дронам,
- подготовка военных,
- обмен опытом,
- кибербезопасность,
- искусственный интеллект и системы управления.
Соглашение, в частности, предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями.
Документ также усиливает присутствие Украины на Ближнем Востоке, значительно усиливает двустороннее сотрудничество между двумя странами и закладывает основу для масштабных инвестиций и долгосрочных контрактов.
Секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что новое украинско-катарское оборонное соглашение формирует границы для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.
"Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения по безопасности. Последовательно расширяем партнерство Украины в регионе", – написал Умеров.
Начальники Генштабов ВСУ и армии Катара подписали соглашение об оборонном сотрудничестве между государствами / Фото из телеграм-канала Рустема Умерова
О чем Зеленский еще договорился с партнерами во время визита на Ближний Восток?
Владимир Зеленский и принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд во время встречи 27 марта подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Договоренность предусматривает усиление сотрудничества, в частности будущие контракты, технологическое сотрудничество и инвестиции. Также лидеры обсудили энергетическое сотрудничество.
Президент Зеленский также заявил о переговорах со странами Ближнего Востока по поставки дизельного топлива. В случае дефицита топлива в Украине около 90% недостатка будет приходиться на дизель.