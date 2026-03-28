Украина и Катар договорились об оборонном партнерстве минимум на 10 лет, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о новом оборонном соглашении, которое Украина заключила с Катаром. Эта договоренность взаимовыгодна для обеих стран, а также будет длиться не менее 10 лет.

Об этом президент Украины рассказал в своем телеграм-канале.

К теме "Мы будто медиаторы": Зеленский объяснил, что затрудняет мирные переговоры

Что рассказал Зеленский об оборонном соглашении с Катаром?

В Дохе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Также на встрече присутствовал Премьер-министр страны – Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.



Владимир Зеленский и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани / Фото Офиса Президента

Лидеры обсудили работу украинской команды в Катаре, первые результаты наших экспертов, а также то, как обеспечить больше защиты жизни в обеих странах. Украинский и катарский лидеры договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.

Надеемся, что во время нашей следующей встречи ситуация в мире уже будет совсем другая. Мы очень хотим, чтобы обе войны – и России против Украины, и война здесь, на Ближнем Востоке и в регионе Залива – закончились как можно скорее,

– подчеркнул Эмир Государства Катар.

По окончании встречи начальники генеральных штабов Украины и Катара подписали 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Среди ключевых направлений сотрудничества:

развитие оборонной промышленности и технологий,

противовоздушная оборона,

противодействие дронам,

подготовка военных,

обмен опытом,

кибербезопасность,

искусственный интеллект и системы управления.

Соглашение, в частности, предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями.

Документ также усиливает присутствие Украины на Ближнем Востоке, значительно усиливает двустороннее сотрудничество между двумя странами и закладывает основу для масштабных инвестиций и долгосрочных контрактов.

Секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что новое украинско-катарское оборонное соглашение формирует границы для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.

"Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения по безопасности. Последовательно расширяем партнерство Украины в регионе", – написал Умеров.



Начальники Генштабов ВСУ и армии Катара подписали соглашение об оборонном сотрудничестве между государствами / Фото из телеграм-канала Рустема Умерова

О чем Зеленский еще договорился с партнерами во время визита на Ближний Восток?