Во Львове собрали более 150 специалистов, которые ищут, как лучше поддерживать ветеранов

Во Львове состоялся межведомственный семинар "VETERAN BRIDGE 1.0: Взаимодействие ради понимания и эффективной поддержки ветеранов". Мероприятие собрало более 150 представителей силовых структур, местного самоуправления, образовательных учреждений, медицинских учреждений, общественных организаций и ветеранского сообщества.

Семинар организовали Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины и отдел спорта военных Львовского городского совета. Участники говорили о самых актуальных вызовах ветеранской политики и искали практические решения для лучшего взаимодействия между всеми, кто работает с ветеранами. 24 Канал рассказывает подробнее.

Почему для поддержки ветеранов нужна не только помощь, но и общий язык?

Во время встречи обсуждали адаптацию военнослужащих к гражданской жизни, психологическую поддержку, трудоустройство и налаживание эффективного сотрудничества между различными институтами. Отдельно участники сосредоточились на том, как спорт и коммуникация могут помочь ветеранам легче возвращаться к мирной жизни.

Ветераны / Фото предоставлено 24 Каналу

Заместитель городского головы Львова по вопросам ветеранов Андрей Жолоб отметил, что процесс возвращения военных требует общей ответственности и готовности к непростым вызовам.

Мы все становимся менторами для тех, кто возвращается. Будут сложные процессы – и к этому надо быть готовыми. Главное – не бояться и пройти этот путь достойно вместе,

– сказал он.

Заместитель директора офиса спорта Львовского городского совета Сергей Гончук, который поделился собственным опытом возвращения с войны, обратил внимание на важность объяснения и обучения для гражданских, которые взаимодействуют с ветеранами.

Когда ты возвращаешься оттуда, где все черно-белое – есть побратим, и есть враг, – здесь ты попадаешь в "серую" зону. И не все понимают, как правильно взаимодействовать с ветеранами. Наша задача – больше говорить, объяснять и обучать, чтобы люди не боялись этого взаимодействия. Именно так строится мостик между военными и гражданскими,

– отметил он.

Помощник начальника Западного территориального управления НГУ по вопросам ветеранской политики подполковник Владимир Сарай объяснил, что идея семинара возникла из необходимости преодолеть разрыв между многими инициативами, которые уже существуют в сфере поддержки ветеранов.

Участники семинара / Фото предоставлено 24 Каналу

Когда я начал работать и посещать подразделения и ветеранские пространства, увидел: есть много инициатив, но не хватает взаимодействия и понимания между всеми, кто работает с ветеранами. Мы можем создавать пространства и запускать программы, но если нет качественного взаимодействия и понятного пути ветерана из военной системы в гражданскую жизнь – это не работает. Мы собрались здесь, чтобы стереть межведомственные границы и начать решать вопросы не через бумаги, а через прямой контакт, чтобы можно было просто набрать номер и помочь человеку,

– подчеркнул он.

К семинару онлайн присоединилась директор благотворительного фонда "Как ты, брат?" Татьяна Романова. Она провела практическую лекцию для специалистов, работающих с ветеранами, и представила подход восстановительной коммуникации ROC, который помогает лучше налаживать взаимодействие с военными после возвращения с фронта. Во время мероприятия благотворительный фонд также передал тематические материалы и пособия, которые могут использовать в дальнейшей работе с ветеранами.

Какие результаты семинара?

Семинар прошел в формате открытого диалога и обмена практическим опытом, что позволило не только определить проблемные вопросы, но и обсудить возможные пути их решения.