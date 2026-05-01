Семінар організували Західне територіальне управління Національної гвардії України та відділ спорту військових Львівської міської ради. Учасники говорили про найактуальніші виклики ветеранської політики та шукали практичні рішення для кращої взаємодії між усіма, хто працює з ветеранами. 24 Канал розповідає детальніше.

Чому для підтримки ветеранів потрібна не лише допомога, а й спільна мова?

Під час зустрічі обговорювали адаптацію військовослужбовців до цивільного життя, психологічну підтримку, працевлаштування та налагодження ефективної співпраці між різними інституціями. Окремо учасники зосередилися на тому, як спорт і комунікація можуть допомогти ветеранам легше повертатися до мирного життя.

Ветерани / Фото надано 24 Каналу

Заступник міського голови Львова з питань ветеранів Андрій Жолоб наголосив, що процес повернення військових потребує спільної відповідальності та готовності до непростих викликів.

Ми всі стаємо менторами для тих, хто повертається. Будуть складні процеси – і до цього треба бути готовими. Головне – не боятися і пройти цей шлях гідно разом,

– сказав він.

Заступник директора офісу спорту Львівської міської ради Сергій Гончук, який поділився власним досвідом повернення з війни, звернув увагу на важливість пояснення й навчання для цивільних, які взаємодіють із ветеранами.

Коли ти повертаєшся звідти, де все чорно-біле – є побратим, і є ворог, – тут ти потрапляєш у "сіру" зону. І не всі розуміють, як правильно взаємодіяти з ветеранами. Наше завдання – більше говорити, пояснювати і навчати, щоб люди не боялися цієї взаємодії. Саме так будується місток між військовими і цивільними,

– зазначив він.

Помічник начальника Західного територіального управління НГУ з питань ветеранської політики підполковник Володимир Сарай пояснив, що ідея семінару виникла з потреби подолати розрив між багатьма ініціативами, які вже існують у сфері підтримки ветеранів.

Учасники семінару / Фото надано 24 Каналу

Коли я почав працювати і відвідувати підрозділи та ветеранські простори, побачив: є багато ініціатив, але бракує взаємодії і розуміння між усіма, хто працює з ветеранами. Ми можемо створювати простори і запускати програми, але якщо немає якісної взаємодії і зрозумілого шляху ветерана з військової системи в цивільне життя – це не працює. Ми зібралися тут, щоб стерти міжвідомчі кордони і почати вирішувати питання не через папери, а через прямий контакт, щоб можна було просто набрати номер і допомогти людині,

– підкреслив він.

До семінару онлайн долучилася директорка благодійного фонду "Як ти, брате?" Тетяна Романова. Вона провела практичну лекцію для фахівців, які працюють із ветеранами, та представила підхід відновлювальної комунікації ROC, який допомагає краще налагоджувати взаємодію з військовими після повернення з фронту. Під час заходу благодійний фонд також передав тематичні матеріали та посібники, які можуть використовувати у подальшій роботі з ветеранами.

Які результати семінару?

Семінар пройшов у форматі відкритого діалогу та обміну практичним досвідом, що дало змогу не лише визначити проблемні питання, а й обговорити можливі шляхи їх вирішення.