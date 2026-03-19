США впервые использовали противобункерную бомбу GBU-72/B Penetrator в Иране, – СМИ

Во время новой волны ударов по Ирану американская авиация впервые применила современные противобункерные боеприпасы GBU-72/B Advanced 5K Penetrator. Их использовали против подземных ракетных объектов вдоль побережья Ормузского пролива.

Об этом сообщает Defence Express.

Что известно о боеприпасах, которые использовали США в Иране?

В Центральном командовании ВС США официально подтвердили применение 5000-фунтовых (более 2,2 тонны) бомб, а также уточнили, что целью стали позиции с противокорабельными ракетами, которые угрожали судоходству в регионе.

Как отмечается, Иран имеет на вооружении несколько типов таких ракет, в частности дозвуковые Nasir и Ghadir с дальностью до 90 и 300 километров соответственно, а также баллистические комплексы Khalij Fars, Hormuz-1 и Hormuz-2, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Традиционно подобные системы и боеприпасы Иран размещает в подземных укрытиях, что и обусловливает необходимость использования специализированных противобункерных средств поражения. Именно к таким относится GBU-72/B – новейший боеприпас, который находится на вооружении с 2021 года и производится компанией Boeing.

В материале отмечается, что эта бомба рассматривается как серийное решение для поражения хорошо защищенных объектов. Она уступает по мощности только сверхтяжелым боеприпасам вроде 12-тонной GBU-57A/B, но в то же время имеет более широкие возможности применения.

GBU-72/B создавали как замену устаревшим GBU-28, которые в свое время разработали в ускоренном режиме во время операции "Буря в пустыне" 1991 года.

Хотя точные характеристики новой бомбы не разглашаются, по оценкам экспертов, она превосходит возможности предшественника, который мог пробивать десятки метров грунта или несколько метров железобетона.

Сейчас эти боеприпасы интегрированы с истребителями F-15E и стратегическими бомбардировщиками B-1B. В то же время официально не сообщается, какие именно самолеты применялись во время ударов по Ирану.

По информации портала The Aviationist, к операции могли быть привлечены именно B-1B, которые вылетали с британской авиабазы Фэрфорд. Для этого им пришлось совершить длительный перелет – более 8,5 тысяч километров в одну сторону, с обходом Европы через Гибралтар и Средиземное море.

Вероятно, выбор в пользу B-1B объясняется их значительной грузоподъемностью: один такой самолет способен нести до 12 бомб GBU-72/B, тогда как F-15E – только одну при определенных условиях.

По подсчетам аналитиков, во время ударов по иранским объектам могли применить до нескольких десятков таких боеприпасов.

Журналисты также предполагают, что одним из вариантов тактики было поражение входов в подземные комплексы, чтобы заблокировать их и усложнить дальнейшее использование. В то же время не исключается, что мощности GBU-72/B достаточно и для прямого уничтожения части таких объектов.

