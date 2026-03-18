Стоимость программы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome) в США выросла до 185 миллиардов долларов и стала на 10 миллиардов дороже. Причина – ускорение развития ключевых космических возможностей. К проекту как основные подрядчики присоединились Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman, пишет Reuters.

Что известно о "Золотом куполе"?

Golden Dome предусматривает расширение наземных средств обороны – перехватчиков, датчиков и командно-контрольных систем – с добавлением космических элементов для выявления, отслеживания и потенциального противодействия угрозам с орбиты. К таким элементам относятся развитые спутниковые сети и еще предметные для обсуждения средства в космосе.

По словам руководителя программы, генерала Космических сил Майкла Гетелейна, министерство обороны попросило ускорить часть космических возможностей, и дополнительное финансирование пойдет на три программы: Advanced Missile Tracking Initiative, космическую сеть данных и Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS).

Важно! HBTSS – это космическая сенсорная система для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракетных угроз, и ее включение в пакет ускоренного финансирования свидетельствует о неотложности Пентагона в создании постоянной покрытой системы слежения сверху.

Сумма в 185 миллиардов долларов охватывает то, что Гетелейн назвал "целевой архитектурой" – систему с полным набором возможностей, которую должны поставить в течение следующего десятилетия.

Гетелейн оценил озвученную информацию о возможных затратах выше 1 триллиона долларов как неверную. По его словам, эти оценки базируются на применении дорогих, автономных боевых систем, предназначенных для зарубежных операций, к миссии обороны родной территории, что требует другого и более дешевого подхода.

Что является секретным компонентом "Золотого купола"?

Генерал назвал командно-контрольную систему "секретным соусом" Golden Dome и рассказал о консорциуме из девяти компаний, который сначала самостоятельно сформировался из шести фирм, а затем к нему присоединились Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman как ведущие партнеры. Консорциум каждый вечер по четвергам докладывает Гетелейну и имеет механизм исключения неэффективных членов.

Гетелейн также указал на перехватчики в космосе как на элемент с самым высоким риском из-за проблем масштабируемости и обеспечения доступности по умеренной цене. Он подчеркнул, что технологии направленной энергии и следующего поколения искусственного интеллекта являются наиболее перспективными для снижения затрат на поражение и увеличения "заряда боезапаса" в системе.

Какова история "Золотого купола"?