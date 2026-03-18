Минобороны США хочет наладить массовый выпуск американских аналогов "Шахедов" под названием LUCAS. Их уже использовали в этом году против Ирана. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона сообщает The Wall Street Journal.

Смотрите также Россия делится спутниковыми снимками и дроновыми технологиями с Ираном, – WSJ

Где и как использовали LUCAS?

В "министерстве войны" отмечают, что аппарат хорошо показал себя при использовании и сейчас проходит доработку под серийное производство. Первые модели LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) были развернуты американскими силами на Ближнем Востоке в декабре прошлого года.

Важно! Производитель SpektreWorks выпустил десятки таких машин, однако у военных пока не раскрыли, сколько из них уже применили в боях. Центральное командование США (CENTCOM) 28 февраля сообщило о первом официальном боевом использовании этих беспилотников во время операции против Ирана, однако какие именно цели подверглись удару – не уточнили.

Кто и как будет использовать новые беспилотники?

Для эксплуатации LUCAS сформировано боевое подразделение под названием Scorpion Strike.

Дроны имеют большую дальность полета и оснащены антеннами Starlink, что позволяет в режиме реального времени получать видео с камеры и корректировать полет оператором.

Это повышает точность поражения через доннаведение и работу в условиях РЭБ и позволяет оперативно перенаправлять удар на приоритетные цели.

Обратите внимание! Офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, в комментарии 24 Канала отмечал, что "Шахеды" должны не просто сбиваться, а логика их использования должна стать неэффективной. В то же время для этого надо научиться их качественно выявлять.

Запуск LUCAS возможен с катапульты, с применением твердотопливного ускорителя, а также с мобильных наземных или автомобильных пусковых платформ. Длина аппарата составляет около 3 метров, размах крыльев – 2,4 метра, а ориентировочная стоимость одного – примерно 35 000 долларов, что значительно дешевле традиционных дальнобойных средств поражения, используемых армией США.

Что еще известно о "Шахедах" и их аналогах?