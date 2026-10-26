За неделю CODE 92 осуществили 2 воздушные эвакуации раненых с поля боя с помощью StarGate

Военнослужащие 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 за неделю эвакуировали двух раненых бойцов с поля боя беспилотным воздушным кейсеваком StarGate. Наземный транспорт не мог добраться до их позиций из-за сложного рельефа, водных преград и угрозы со стороны вражеских FPV-дронов.

Об этом говорится в посте на странице полка в Facebook.

Что известно об эвакуационных операциях?

Спасенные военные – 25-летний Евгений с позывным "Изюм" и 24-летний Артем с псевдонимом "Колобок". Оба получили тяжелые ранения конечностей и находились на позициях в "серой зоне", примерно в 5 километрах от государственной границы с Россией.

Воздушная эвакуация оставалась единственным доступным способом доставить их к медикам.

В течение недели военнослужащие CODE 9.2 спланировали, подготовили и успешно провели две комплексные эвакуационные миссии. К их подготовке и реализации также присоединилась команда SkyFall, которая является разработчиком и производителем кейсевака StarGate.

Операции требовали слаженного взаимодействия нескольких подразделений, привлечения дополнительных сил и средств, а также организации огневого прикрытия. В частности, для подавления вражеских позиций применялись тяжелые ударные дроны Vampire.

Во время одной из миссий StarGate преодолел почти 30 километров до позиции военного и столько же в обратном направлении – уже с бойцом на борту.

Эвакуация военных: смотрите видео

В районе проведения операции противник активно применял средства радиоэлектронной борьбы, пытаясь полностью подавить сигнал GPS. Несмотря на это, благодаря навигационной системе на базе ИИ на борту и мастерству пилотов удалось обеспечить полет беспилотника в условиях отсутствия спутниковой навигации и успешно завершить эвакуационную миссию.

По словам командира 475-го ОШП CODE 9.2 Александра Настенко с позывным "Флинт", следующая задача – использовать полученный опыт для подготовки экипажей и сделать такие миссии системной практикой.

В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации. Оно будет специализироваться непосредственно на эвакуации раненых с поля боя воздушным транспортом,

– подчеркнул командир.

Что известно о StarGate?

StarGate – первая в Украине специализированная беспилотная воздушная платформа для эвакуации с поля боя (CASEVAC), разработанная технологическо-оборонной компанией SkyFall. Ее создали по запросу военных для ситуаций, когда наземный транспорт не может добраться до раненого или его использование слишком опасно.

Дрон способен перевозить до 150 килограммов полезной нагрузки и развивать скорость до 105 километров в час.

StarGate: смотрите фото

Эвакуационный модуль создан на основе сертифицированных медицинских носилок. Бортовые системы искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи позволяют продолжать миссию даже в условиях подавления сигнала GPS и потери связи.