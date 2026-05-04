Один радар не спасет Харьков: генерал ВСУ объяснил, как должны работать дроны, ПВО и ИИ

Интеграция ПВО, РЭБ, дронов и разведки в единую автоматизированную систему - ключевое условие победы на современном поле боя. Об этом заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко на конференции Drone Autonomy 2026.

По словам бригадного генерала Андрея Лебеденко, отдельные системы, которые ранее действовали самостоятельно, сегодня должны быть глубоко взаимосвязаны – от тактического уровня до командного, передает 24 Канал. Особенно остро эта потребность ощущается в условиях массированных воздушных атак, где время на реакцию – минимальное.

Важным аспектом на поле боя остается интеграция различных систем в единое целое, отметил Лебеденко. Речь идет о ПВО, РЭБ, БПЛА, разведке и средствах поражения.

Раньше они были самодостаточны – сегодня это нужно менять. Как и домены – земля, вода, воздух – они уже глубоко взаимосвязаны, и это взаимодействие должно происходить не только на уровне руководителей, но и на уровне тактических процессов для быстрого принятия решений,

– отметил бригадный генерал.

Если взять, например, Харьков – город, который расположен близко к границе, где время от обнаружения до уничтожения воздушных целей минимальное, говорит Лебеденко. Одной РЛС обнаружить все дроны невозможно. Необходимо объединить все сенсоры в единую систему. В случае массированных воздушных атак противника человеку сложно быстро обработать большой массив данных: идентифицировать цели, определить приоритеты и выбрать средства поражения и тому подобное.

Именно здесь на помощь должны приходить алгоритмы и нейросети. Они способны мгновенно анализировать информацию и ставить задачи соответствующим средствам поражения. Это идеальная модель, к которой мы стремимся, и у нас уже есть все предпосылки для ее реализации. Мы уже имеем собственные комплексы дронов-перехватчиков, которым в перспективе достаточно будет получить точные координаты цели,

– пояснил Лебеденко.

Также сегодня применяются системы, эффективно фильтруют данные сенсоров и отсеивают до половины ложных целей. Бригадный генерал подчеркнул, что будущее поля боя – за полной интеграцией систем и автоматизацией решений, где скорость и точность будут определять преимущество над противником и помогать человеку быстро принимать эффективные решения.

