Замена Mavic для фронта: что известно о секретном дроне SLAVIC

Vyriy Industries готовит к масштабированию новый разведывательный комплекс SLAVIC, который уже используется отдельными подразделениями Сил обороны. Публично сам дрон пока не демонстрировали, но компания планирует представить его в ближайшее время.

О боевых испытаниях новой системы генеральный директор Vyriy Industries Алексей Бабенко рассказал в интервью "Милитарному". По его словам, SLAVIC создавали как разведывательный дрон нового поколения, который операторы привычных DJI Mavic должны быстро осваивать без длительной переподготовки.

SLAVIC уже работает в боевых условиях

Первые комплексы передали подразделениям Сил обороны для проверки непосредственно на фронте.

Одним из главных требований к SLAVIC была простота перехода с уже знакомых военным гражданских квадрокоптеров. По словам Бабенко, во время одной из ротаций новый экипаж до этого вообще не работал с SLAVIC, но смог быстро перейти на новую систему.

"У меня была задача, чтобы оператор без обучения мог взять этот дрон, взять все оборудование, подключить и начать работать", – пояснил Бабенко.

Фактически Vyriy стремится сохранить привычную операторам логику работы, но существенно расширить возможности самой платформы.

До двух часов в воздухе

Текущая версия SLAVIC может находиться в воздухе примерно 1,5 часа. После перехода на новые аккумуляторы в компании рассчитывают довести этот показатель до двух часов.

Для разведывательного коптера это означает значительно большее время работы в районе наблюдения и возможность держать экипаж подальше от опасной зоны.

По словам Бабенко, именно продолжительность полета является одним из главных отличий SLAVIC от привычных Mavic.

Дрон пока остается закрытым для публики

Несмотря на то, что SLAVIC уже проходит боевую проверку, Vyriy Industries пока не демонстрировала его внешний вид публично.

Компания также пока не раскрыла полный перечень характеристик, состав комплекса и особенности его датчиков.

Презентация должна состояться в ближайшее время. После нее Vyriy обещает подробнее рассказать о возможностях новой платформы.

Новый дрон готовят к масштабированию

Параллельно с боевыми испытаниями компания уже готовит производство SLAVIC к увеличению объемов.

Это означает, что нынешний этап разработки фактически является проверкой перед более широкими поставками в войска. Обратная связь от первых экипажей должна помочь внести изменения перед серийным выпуском.

Для Vyriy это продолжение перехода от отдельных FPV-платформ к более широкой экосистеме беспилотных систем. Ранее "Милитари 24" рассказывал о дроне-перехватчике ZIRKA, созданном NOCTIS при поддержке Vyriy Industries.

Впоследствии разработчики также продемонстрировали автоматизированный перехват скоростной воздушной цели ZIRKA, при котором часть работы по поиску и сопровождению уже берет на себя бортовая автоматика.

SLAVIC развивает другое направление – тактическую воздушную разведку. И хотя сам аппарат пока остается за кадром, его уже проверяют там, для чего он и создавался – в реальных боевых условиях.