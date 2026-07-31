Впервые с начала войны: Россия ракетой уничтожила американский завод по производству дронов, – СМИ

Во время атаки на Киев 24 июля было уничтожено предприятие Terminal Autonomy. Оно принадлежало американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр.

По всей видимости, это первый случай с начала полномасштабной войны, когда Россия нанесла удар по предприятию американской компании, отмечает The Guardian.

Что известно об атаке на американский завод БПЛА в Киеве?

По словам источника, знакомого с деятельностью компании, Terminal Autonomy производит высокоточные дальнобойные ударные беспилотники с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Термин terminal autonomy ("терминальная автономность") означает завершающую фазу атаки дрона-камикадзе, когда после подавления радиосвязи или мобильного сигнала управление оружием переходит к искусственному интеллекту.

Согласно государственным реестрам США, корпорация была зарегистрирована в штате Делавэр в 2023 году.

На сайте компании указано, что она создает управляемые искусственным интеллектом баражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже применяются на фронте против сил противника.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил, что для России не имеет значения, кому принадлежит производственный объект.

Россиянам безразлично, кто владеет производственным предприятием. Оно все равно является законной целью. Им все равно, американское оно или нет,

– сказал он.

В начале июля президент США Дональд Трамп, который ранее не слишком активно поддерживал поставки оружия Украине, заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot.

По мнению Винчи, если ракеты Patriot или любые другие американские системы вооружения будут производиться в Украине, Россия также будет пытаться нанести удар по таким производственным объектам.

Первым об атаке в воскресенье сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В сообщении не упоминалось, что завод принадлежал американской компании, однако отмечалось, что на предприятии работали "специалисты украинско-американской компании".

Также агентство правильно указало, что завод производил беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

По словам источника, знакомого с деятельностью компании, в результате удара никто не погиб.