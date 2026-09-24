"Могут залетать прямо в окно": Зеленский предупредил о новых угрозах российских дронов

Китай передает России новейшие технологии для беспилотников, способных проникать в помещения и выжидать появления людей для атаки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив существенное повышение точности вражеских ударов по территории Украины.

Как сообщает издание Wall Street Journal, Пекин поставляет Москве высокотехнологичные решения для ведения воздушной войны.

Что известно о новых технологиях в российских БПЛА?

Среди переданных разработок есть специализированные беспилотники, способные незаметно проникать внутрь жилых зданий через оконные проемы.

Китай передает России новые технологии для дронов. Среди примеров – беспилотник, который залетает в окно, зависает внутри и совершает атаку, когда в помещение входят люди,

– отметил Зеленский.

Кроме того, китайская сторона близка к завершению разработки систем спутниковой связи, аналогичных технологиям Starlink.

Передача таких средств российским военным позволит им значительно повысить эффективность и точность координации средств поражения.

"Они уже начали это делать – и действовать очень, как бы это сказать, точно. Наносить очень точные удары по территории Украины", – высказался глава государства.



Сотрудничество Пекина и Москвы угрожает безопасности

Украинское руководство ранее неоднократно подчеркивало, что Китай фактически отказался от нейтралитета в войне против Украины.

Совместные действия России и ее союзников также создают прямые угрозы безопасности для региона Восточной Азии.

По данным журналистов издания Politico, китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group тайно поставляла в Россию химические вещества для производства ударных БПЛА.

В то же время агентство Reuters сообщало об участии специалистов из Китая в испытаниях российских военных беспилотников.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Китай поставляет оборудование и критически важные компоненты для российского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее мы также писали, что украинские военные испытывают новые дроны-перехватчики для противодействия вражеским целям.