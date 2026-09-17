Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK.

Глава государства подтвердил, что лично видел в Украине остатки настоящей ракеты северокорейского производства, которой нанесли удар оккупанты. При этом он отметил, что непосредственно китайских ракет на нашей территории пока не фиксировали.

Несмотря на отсутствие готового оружия из КНР, страна-агрессор получает оттуда критически важные компоненты. По словам президента, оборудование поступает в Россию, вероятно, вместе с соответствующими специалистами.

Я знаю, что их технологии попадают в Россию. Оборудование, которое они используют, поступает из Китая,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что Китай не использует свое колоссальное влияние на Россию, чтобы остановить агрессию. В условиях жестких санкций, отрезанных банковских систем и зависимости от теневого флота Москва очень уязвима перед позицией Пекина.

"Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я в этом уверен. Но они этого не сделали. И если ты можешь, но не делаешь, то является ли это поддержкой или нет,

– сказал глава государства.

Зеленский выразил сожаление, что КНР политически не стоит на стороне Украины, потому что сильные лидеры способны остановить эту войну мгновенно. Он добавил, что Пекин демонстрирует большую открытость по отношению к России и готовность ей помогать, что для такой большой страны означает очень многое.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Китай помогает России наносить удары по Украине: появились шокирующие доказательства. Выяснилось, что китайская государственная компания поставляла химические соединения для производства ударных дронов типа "Шахед" на завод в "Алабуге".

Также украинская разведка отмечала, что Россия столкнулась с дефицитом китайских реактивных двигателей для БПЛА, – ГУР. Благодаря международным санкциям оккупантам стало значительно сложнее получать комплектующие для своих беспилотников.