Согласно документам, в начале года китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group поставила до 46 тонн химических соединений для производства углеродного волокна дочернему предприятию "Алабуга-Волокно", что входит в структуру российского "Росатома", пишет Politico.

Как Китай помогает России терроризировать Украину

Специальная экономическая зона "Алабуга" в Татарстане является одним из ключевых центров производства ударных дронов типа "Шахед" и их российской версии "Герань".

Важное место в производственной цепочке занимает предприятие "Алабуга-Волокно". Оно перерабатывает сырье в углеродные материалы, которые используются для создания легких и прочных корпусов беспилотников, а также комплектующих для дронов, авиации и других отраслей.

В ходе анализа документов аналитики УЦБС обнаружили данные о закупке продукции у китайской компании Jilin Chemical Fiber Group.

В документах указаны условия и способ доставки товара в Россию, его стоимость, а также место отправки из Китая.

Кроме того, с 2022 года аналитики выявили как минимум восемь тендеров на поставку ПАН-прекурсоров от Jilin Chemical Fiber Group компании "Алабуга-Волокно".

По мнению УЦБС, маркировка продукции как гражданской и особенности ее поставки могут свидетельствовать об использовании схемы обхода санкций через товары двойного назначения и сложные логистические маршруты.

Глава УЦБС Сергей Кузан в комментарии Politico заявил, что Китай стал одним из ключевых источников материалов, необходимых для производства российского оружия.

Таке взаимодействие может позволить российскому оборонно-промышленному комплексу и в дальнейшем расширять производство, в частности компонентов для ракет и беспилотников, которые Россия использует для атак на Украину.

Как Китай и Россия обходят санкции

Российские компании традиционно пытаются обходить санкционные ограничения посредством реэкспорта с участием третьих стран и посредников.

Еще один распространенный способ – неверная или намеренно измененная классификация товаров при таможенном оформлении.

В случае с закупкой ПАН-прекурсоров "Алабуга-Волокно" может использовать несколько механизмов для сокрытия торговых операций и обхода санкционного контроля.

В частности, речь идет о закупке и доставке товаров на условиях EXW/FCA (Ex Works/Free Carrier), когда организация и контроль логистики в значительной степени возлагаются на покупателя.

При оформлении груза на российской таможне может использоваться гражданский код товара. Например, код ТН ВЭД 5402490000, относящийся к синтетическим нитям, потенциально позволяет избежать дополнительного контроля.

Вероятная схема может работать в несколько этапов.

Сначала китайский производитель продает ПАН-прекурсоры как гражданскую продукцию. Затем российская сторона организует транспортировку на условиях EXW или FCA и привлекает экспедиторов, формально не связанных с оборонной промышленностью.

При таможенном оформлении груз декларируется как синтетическое волокно без указания его возможного военного назначения.

После ввоза сырье поступает на "Алабуга-Волокно", где его используют для производства углеродных материалов. Впоследствии эти материалы попадают в производственную цепочку специальной экономической зоны "Алабуга" и могут быть задействованы в изготовлении ударных беспилотников.

В УЦБС отмечают, что для эффективности санкций необходимо контролировать не только конечных производителей или готовые беспилотники, но и всю цепочку их производства.

По словам аналитиков, блокировка поставщиков сырья, электроники и оборудования является важным условием для того, чтобы "Алабуга-Волокно" не могла беспрепятственно наращивать производственные мощности.

Что означает новое разоблачение сотрудничества Китая и России

Публикация документов состоялась перед встречей президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином, которая должна состояться в Вашингтоне 24 сентября.

Новые доказательства поддержки Китаем российской войны против Украины могут усилить давление на Трампа со стороны американских законодателей, поддерживающих Украину.

Напомним, что китайское правительство постоянно отрицает, что поставляет оружие для поддержки российской войны против Украины.

В 2023 году Си Цзиньпин заявлял, что Китай "не будет подливать масла в огонь" и не будет извлекать выгоду из конфликта.