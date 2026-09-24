Как сообщает издание Wall Street Journal, Пекин поставляет Москве высокотехнологичные решения для ведения воздушной войны.

Что известно о новых технологиях в российских БПЛА?

Среди переданных разработок есть специализированные беспилотники, способные незаметно проникать внутрь жилых зданий через оконные проемы.

Китай передает России новые технологии для дронов. Среди примеров – беспилотник, который залетает в окно, зависает внутри и совершает атаку, когда в помещение входят люди,

– отметил Зеленский.

Кроме того, китайская сторона близка к завершению разработки систем спутниковой связи, аналогичных технологиям Starlink.

Передача таких средств российским военным позволит им значительно повысить эффективность и точность координации средств поражения.

"Они уже начали это делать – и действовать очень, как бы это сказать, точно. Наносить очень точные удары по территории Украины", – высказался глава государства.



Сотрудничество Пекина и Москвы угрожает безопасности

Украинское руководство ранее неоднократно подчеркивало, что Китай фактически отказался от нейтралитета в войне против Украины.

Совместные действия России и ее союзников также создают прямые угрозы безопасности для региона Восточной Азии.

По данным журналистов издания Politico, китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group тайно поставляла в Россию химические вещества для производства ударных БПЛА.

В то же время агентство Reuters сообщало об участии специалистов из Китая в испытаниях российских военных беспилотников.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Китай поставляет оборудование и критически важные компоненты для российского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее мы также писали, что украинские военные испытывают новые дроны-перехватчики для противодействия вражеским целям.