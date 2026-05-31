Зенитные дроны со скоростью 700 километров в час: реально ли это для войны против России

Немецкая компания, которая активно сотрудничает с Украиной, работает над созданием сверхбыстрого дрона для установления нового мирового рекорда. Во время испытаний аппарат уже смог разогнаться до 650 километров в час.

Однако эксперты предостерегают, что рекордные скорости могут противоречить главной идее таких систем. Об этом пишет Defense Express.

Что известно о самом быстром электрическом дроне в мире?

На фоне стремительного развития беспилотных технологий в мире все большее внимание привлекают дроны-перехватчики, которые должны защищать города и военные объекты от ударных беспилотников.

Особенно актуальным этот вопрос стал после появления реактивных дронов, способных развивать скорость в 400 – 500 километров в час. Именно поэтому компания Quantum Systems начала работу над специальным "гоночным" дроном, который должен превзойти действующие мировые рекорды среди электрических беспилотников.

Для создания аппарата используются эксклюзивные компоненты, разработанные специально для этого проекта, в частности высокопроизводительные аккумуляторы от дочерней структуры Porsche.

Недавно генеральный директор компании Флориан Зайбель сообщил, что во время горизонтального полета прототип уже достиг скорости 650 километров в час. Это позволяет рассчитывать на преодоление психологической отметки в 700 километров в час и установление нового мирового рекорда.

Сейчас официальный рекорд принадлежит южноафриканскому дрону Peregreen V4, который в декабре прошлого года развил скорость 657,59 километра в час.

В то же время австралийские инженеры в этом году заявили о достижении скорости 730 километров в час дроном Blackbird, однако этот результат пока не был официально подтвержден.

Смогут ли боевые перехватчики летать со скоростью 700 километров в час?

Несмотря на громкие заявления, эксперты сомневаются, что будущие серийные зенитные дроны получат аналогичные характеристики.

Рекордный аппарат создается исключительно для демонстрации максимальной скорости в идеальных условиях. Боевой же перехватчик должен работать под дождем, сильным ветром, выполнять сложные маневры, действовать на больших высотах и оставаться эффективным даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, для успешного перехвата воздушной цели важна не только скорость. Значение имеют запас энергии, дальность полета, точность наведения, устойчивость каналов связи и способность быстро находить цель в сложной воздушной обстановке.

Именно поэтому специалисты предполагают, что технологии рекордного дрона будут использованы лишь частично. Вероятно, они помогут создать скоростной перехватчик, способный эффективно бороться с реактивными беспилотниками, но без необходимости достигать рекордных показателей.

В чем проблема этого дрона?

Еще одной проблемой остается стоимость таких систем. Если для достижения скорости более 700 километров в час нужны уникальные батареи, дорогие двигатели и специализированные материалы, то серийное производство таких аппаратов может оказаться экономически невыгодным.

Сегодня главное преимущество дронов-перехватчиков заключается именно в их дешевизне по сравнению с зенитными ракетами. Использование сверхдорогих технологий может привести к ситуации, когда стоимость перехвата станет непропорциональной цене цели.

Именно поэтому оборонные компании ищут баланс между скоростью, эффективностью и себестоимостью. В будущем самыми успешными могут оказаться не самые быстрые, а наиболее массовые и доступные системы.

Для Украины эта тема имеет особое значение. Quantum Systems уже давно сотрудничает с украинской стороной, поэтому будущие наработки компании могут быть испытаны в реальных боевых условиях.

В то же время Украина развивает и собственные проекты. В частности, команда Дикие Шершни ранее сообщала о создании зенитного дрона, который смог разогнаться до более 315 километров в час.

Впрочем, даже сами разработчики признают: дроны-перехватчики не станут универсальным решением против воздушных угроз. Именно поэтому параллельно в Украине продолжаются работы над дешевыми зенитными ракетами и другими средствами противодействия ударным беспилотникам.

Что еще известно о новейших разработках в сфере оружия?

Американский стартап Foundation Future Industries начал испытания человекоподобных роботов в Украине, проверяя их эффективность в реальных условиях войны. Компания разрабатывает роботов для выполнения опасных военных и промышленных задач, которые могут заменить людей в рискованных операциях.

В начале 2026 года в Украину доставили два робота Phantom MK-1 для тестирования логистических миссий вблизи зон боевых действий. Во время испытаний гуманоиды занимались доставкой снаряжения и грузов в районы, где пребывание военных представляет повышенную опасность.

Основатель компании Санкает Патхак заявил, что современные технологии уже приближаются к уровню, когда могут выполнять опасную работу вместо людей. Стартап также получил государственные контракты США на сумму около 24 миллионов долларов для исследований в сфере военной робототехники.

Дополнительное внимание к проекту привлекло назначение Эрик Трамп главным стратегическим советником компании после его предыдущего участия в качестве инвестора. В Foundation Future Industries убеждены, что автономные роботизированные системы могут стать одним из ключевых элементов будущих войн, а масштабные испытания с американскими военными планируют начать уже в течение ближайших 12 – 18 месяцев.