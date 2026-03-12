От парикмахерши до оператора НРК: как женщины в армии руководят боевыми роботами

Женщин в армии становится больше, и теперь они управляют дронами и наземными роботами. 21-летняя оператор НРК рассказала, как робот вывез раненого за 18 километров с поля боя и чем управляют женщины в армии.

21-летняя Ирина с позывным "Суета" – оператор наземных роботизированных комплексов, которая служит в 91-м отдельном противотанковом батальоне. Она рассказала свою историю пути в армию компании DevDroid, о чем передает 24 Канал.

Смотрите также Уничтожил "ждунов" и российских военных: производитель боевых роботов показал уникальную операцию

Кем работала оператор НРК раньше?

До службы Ирина работала парикмахером–модельером, а сегодня она управляет роботизированными платформами, среди которых – Droid TW от DevDroid, и выполняет боевые и эвакуационные задачи. По словам Ирины, именно задачи по эвакуации раненых и доставка грузов заставили ее сменить профессию. Ведь НРК заезжают туда, куда не следует отправлять людей, и тем самым спасают жизни.

Интересно! Подразделение Ирины – 91–и отдельный противотанковый батальон – все чаще привлекает наземные комплексы: их больше, они преодолевают больший километраж и выполняют задачи там, где опасно для автомобилей.

Операторка НРК, которая управляет роботом наравне с мужчинами: смотрите видео

Что важно знать о работе операторки НРК?

Оператор НРК – это сочетание техники и ответственности. Ирина описывает работу так:

надо подготовить платформу;

выполнить миссию (доставка или эвакуация);

вернуться на старт и осмотреть робота на наличие повреждений.

Моя работа заключается в том, чтобы выполнить миссию боевую. Доставка груза и пол

– говорит она.

Первой боевой миссией Ирины стала эвакуация раненого бойца: девять километров туда и девять обратно. Наземный робот вывез раненого и тем самым спас ему жизнь. Этот случай стал для нее ключевым:

Наш наземный роботизированный комплекс смог вывезти и спасти жизнь этого бойца,

– вспоминает Ирина.

По словам Ирины, за последнее время количество НРК увеличилось, увеличился и километраж выполняемых ими задач. Теперь комплексы заезжают в те зоны, куда опасно отправлять людей на автомобилях. Эффективность и надежность платформ выросли: они чаще довозят грузы, выполняют логистические задачи и берут на себя риски, которые раньше несли люди. Сейчас Ирина чаще выполняет логистические и эвакуационные задачи, но признается: ей хотелось бы чаще работать с ударными НРК.

Обратите внимание! Отрасль начала развиваться, но не теми темпами, на которые рассчитывают военные и производители. К НРК должно быть такое же отношение, как к FPV-дронам – это должен быть расходный материал. Если один дрон поражен, военные должны сразу иметь возможность взять другой и продолжить миссию. Ведь главная цель этих систем – сохранить жизни людей, рассказал ранее 24 Каналу представитель компании "Роботизированные системы", которая производит НРК PONY, Visluk и Pixel.

Как женщины обучаются НРК?

Осваивать управление наземными роботами Ирина должна была быстро – примерно за месяц. Больше всего ее поразило обучение вождению и понимание конструкции различных платформ.

Самым интересным было осваивать управление, виды НРК и вообще их работу в боевых миссиях,

– рассказывает она.

Важно! Ирина отмечает, что женщин в подразделениях стало больше: они осваивают FPV-дроны, Мавики, наземные комплексы и выполняют задачи наравне с мужчинами.

Они так же могут выполнять задачи, как и мужчины. В управлении НРК не нужна физическая сила – здесь важны навыки и внимание,

– добавляет Ирина.

Оператор НРК встречает все больше коллег, которые осваивают эту профессию. Не нужно ждать и быть готовыми на все 100%, обращается Ирина к другим женщинам, которые колеблются относительно службы.

Нужно просто быть возле людей, которые уже умеют, овладели и могут научить вас. Мы тоже начинали с нуля,

– говорит Ирина.

История Ирины – одна из многих, показывающих, как технологии меняют фронт, а именно НРК уменьшают риски для живой силы, позволяют выполнять рисковые задачи без человеческих потерь и открывают новые роли для женщин в армии. Их рост в подразделениях сопровождается изменением традиционных представлений о том, кто и как должен служить.

Что еще известно об НРК?