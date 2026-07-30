Украинский дрон научили самостоятельно преследовать реактивные "Шахеды"

Украинские разработчики обнародовали видео успешного перехвата высокоскоростной воздушной цели дроном ZIRKA. Его бортовая система компьютерного зрения самостоятельно находит объект, сопровождает его и корректирует траекторию полета, тогда как решение о захвате цели остается за оператором.

Перехватчик ZIRKA был разработан компанией NOCTIS при инвестиционной поддержке и экспертной помощи Vyriy Industries. К созданию системы также привлечено подразделение Darknode, боевой опыт которого был использован при формировании технических требований.

Как работает автоматическое наведение

На борту ZIRKA установлен мини-компьютер с моделью компьютерного зрения. Ее обучали на массиве данных, полученных во время реальных перехватов.

Система анализирует видеопоток в реальном времени, обнаруживает воздушную цель и предлагает оператору подтвердить ее захват.

После подтверждения автоматика переходит к сопровождению и донаведению. Она десятки раз в секунду определяет положение цели и корректирует траекторию перехватчика.

Решение об атаке остается за человеком

Оператор остается в контуре принятия решения. Именно он подтверждает захват цели.

В то же время система берет на себя поиск, удержание объекта в кадре и коррекцию полета. По замыслу разработчиков, это должно уменьшить влияние усталости, опыта и уровня подготовки конкретного пилота на результат перехвата.

ZIRKA создавали для борьбы со скоростными и маневренными воздушными целями. Среди них разработчики называют ударные БПЛА типа "Герань-4", которые также называют реактивными "Шахедами".

Следующим шагом станет ZIRKA 2.0

Команда уже работает над обновленной модификацией перехватчика.

ZIRKA 2.0 должна получить автоматический выход в зону обнаружения цели, новую тепловизионную оптику с дальностью до 2 километров, усовершенствованные алгоритмы детекции и наведения, а также дополнительные решения для связи.

Еще одной запланированной функцией является автоматический подрыв боевой части вблизи цели.

"Следующий этап – автоматизация с переходом к автономии. Наша цель – сделать борьбу с ударными дронами масштабируемой и менее зависимой от человеческого фактора", – отметил директор по развитию NOCTIS Алексей Комличенко.

Разработчики продолжают совершенствовать систему для противодействия массированным атакам ударных беспилотников.