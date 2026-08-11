Трампа защищает система ПВО, проверенная в ходе войны в Украине

Возле гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, развернули зенитный ракетный комплекс AN/TWQ-1 Avenger. Система далеко не новая, однако обладает тем, чего не хватает некоторым более современным американским противодроновым комплексам – большим опытом реального боевого применения, в частности в Украине.

На фотографии комплекса обратил внимание Defense Express. По крайней мере один Avenger был размещен на границе гольф-поля за ограждением. Воздушное пространство в районе пребывания президента дополнительно контролировали истребители F-16.

#US: President Donald Trump was seen golfing at his Bedminster, New Jersey club with a missile-defense system deployed nearby, as F-16s were scrambled to intercept civilian aircraft that entered the temporary restricted airspace over the area.



NORAD said two general-aviation… pic.twitter.com/NyZbj9OUEo – POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 10, 2026

Что такое Avenger

AN/TWQ-1 Avenger – американский мобильный комплекс противовоздушной обороны малой дальности на шасси HMMWV.

Его приняли на вооружение еще в конце 1980-х годов. Основным вооружением стали переносные зенитные ракеты FIM-92 Stinger, установленные в двух пусковых блоках.

Avenger создавали для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами, но со временем он получил еще одну актуальную роль – противодействие беспилотникам.

Именно дроны сегодня представляют одну из самых массовых воздушных угроз. "Милитари 24" ранее подробно рассказывал, какие российские беспилотники применяются против Украины и почему Shahed, Geran, "Молния" и "Ланцет" отличаются друг от друга.

Почему США выбрали комплекс 1980-х годов

Выбор Avenger может показаться странным, ведь армия США уже располагает гораздо более современными системами ближней ПВО.

Среди них Stryker M-SHORAD с более современными датчиками и вооружением, а также специализированные противодроновые комплексы, сочетающие радиолокацию, оптику, средства радиоэлектронной борьбы и артиллерийское вооружение.

Проверенный Avenger армии США. Фото M-LIDS

Подобный комплексный подход активно развивают и в Украине. Например, "Милитари 24" писал о Phantom Defense, которая объединяет радары, РЭБ, дроны-перехватчики и другие средства борьбы с БПЛА.

Причину, по которой для охраны Трампа выбрали именно Avenger, официально не объясняли. Однако комплекс компактен, мобилен, хорошо освоен американскими военными и может быстро развертываться возле объекта, который нужно прикрыть.

Украина обеспечила Avenger реальный боевой опыт

Украина получила комплексы Avenger от США в 2023 году. Они используются для ближнего прикрытия войск и важных объектов от воздушных угроз.

Именно война в Украине дала Avenger опыт работы в условиях массового применения беспилотников.

Для системы, созданной еще во времена Холодной войны, это существенное преимущество. Ее возможности проверены не только на учениях, но и в условиях реальных боевых действий, где одновременно применяются разведывательные, ударные и дальнобойные дроны.

Поэтому возраст Avenger сам по себе не делает его неактуальным. В ближней ПВО важными остаются скорость развертывания, подготовленный расчет и способность интегрировать комплекс в более крупную систему воздушной защиты.

Почему на Avenger у Трампа нет пулемета

На фотографиях из Бедминстера заметна еще одна особенность. На Avenger нет крупнокалиберного пулемета, который устанавливают на части комплексов.

При этом крепление под него, похоже, осталось на месте.

Причины демонтажа не сообщаются. Это вызывает вопросы именно в контексте противодействия малым дронам.

Такие БПЛА могут иметь относительно слабую тепловую сигнатуру, что затрудняет их захват инфракрасной головкой самонаведения Stinger. Для части малых и медленных целей дополнительное пушечное или пулеметное вооружение может стать полезным дополнением к ракетам.

Отсутствие пулемета на Avenger, охраняющем Трампа. Коллаж "Милитарный"

Avenger – лишь один эшелон защиты

Комплекс возле поля для гольфа не стоит воспринимать как единственное средство защиты президента США.

"Avenger" отвечает за ближнюю зону. Далее работают радары, истребительная авиация и другие компоненты системы контроля воздушного пространства.

Так же этот принцип используется в большой противовоздушной обороне: различные системы перекрывают разные дальности и типы целей.

Для перехвата более сложных угроз требуются уже комплексы другого класса. "Милитари 24" ранее объяснял, почему для Украины остаются критически важными ракеты для Patriot и откуда возник их дефицит.

Avenger занимает другую нишу – мобильного средства ближнего прикрытия. И его появление рядом с президентом США показывает, что даже система, которой почти четыре десятилетия, может оставаться востребованной, если ее возможности соответствуют конкретной задаче.