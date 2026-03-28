Феноменальная эффективность Patriot: эксперт раскрыл, в чем секрет ВСУ

Командующий НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи на закрытых слушаниях в Сенате США заявил, что украинцы работают с ЗРК Patriot лучше американцев. Вероятно, речь идет об украинских специалистах, которые отправились на Ближний Восток.

Военный эксперт Павел Нарожный заметил 24 Каналу, что в Украине построена такая система, которой нет ни у кого в мире. Также важно, что у украинцев есть огромная мотивация.

Почему ВСУ эффективнее американцев?

Павел Нарожный объяснил, что у Украины есть уникальная система. Есть радары от разных производителей, компаний, лет производства, связаны в одну большую сеть. Отслеживаются все воздушные цели, которые появляются в нашем небе. Это и разведывательные дроны, и "Шахеды", и баллистические, и крылатые ракеты.

В зависимости от типа цели принимаются решения, чем именно ее можно сбить. Или отправить туда реактивный самолет формата МиГ-29 или Mirage, или сбивать его ракетой IRIS-T, или Patriot,

– подчеркнул он.

Крайне важно, что у украинских специалистов есть огромная мотивация. Также они понимают, насколько ценна каждая ракета. Американская армия воюет на чужой территории. Для них ракета Patriot стоимостью 3, 5 миллионов долларов не является такой дорогой.

Система Patriot – очень желанная цель для россиян. Они готовы стрелять по ней "Искандером", баллистическими ракетами, чем угодно. Был один из этапов, когда обшивали системы Patriot, пусковые установки и командные пункты специальными стальными листами, чтобы защитить их от обломков при возможных ударах,

– сказал военный эксперт.

Для военных США стоимость ракеты ничего не значит. Поэтому они готовы стрелять по одному "Шахеду" двумя-тремя ракетами из Patriot, не считая их, надеясь, что к складу подвезут еще. В ВСУ такого нет. Поэтому наши специалисты по Patriot на голову выше американцев.

