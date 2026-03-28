Феноменальная эффективность Patriot: эксперт раскрыл, в чем секрет ВСУ
- Украинские специалисты ЗРК Patriot работают эффективнее американцев, в частности, благодаря уникальной системе радаров, связанных в большую сеть.
- Большая мотивация украинских военных и экономное использование ракет делают их более эффективными по сравнению с американской армией.
Командующий НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи на закрытых слушаниях в Сенате США заявил, что украинцы работают с ЗРК Patriot лучше американцев. Вероятно, речь идет об украинских специалистах, которые отправились на Ближний Восток.
Военный эксперт Павел Нарожный заметил 24 Каналу, что в Украине построена такая система, которой нет ни у кого в мире. Также важно, что у украинцев есть огромная мотивация.
Читайте также Вместо ракет Украине – на Ближний Восток: могут ли США внезапно изменить приоритеты
Почему ВСУ эффективнее американцев?
Павел Нарожный объяснил, что у Украины есть уникальная система. Есть радары от разных производителей, компаний, лет производства, связаны в одну большую сеть. Отслеживаются все воздушные цели, которые появляются в нашем небе. Это и разведывательные дроны, и "Шахеды", и баллистические, и крылатые ракеты.
В зависимости от типа цели принимаются решения, чем именно ее можно сбить. Или отправить туда реактивный самолет формата МиГ-29 или Mirage, или сбивать его ракетой IRIS-T, или Patriot,
– подчеркнул он.
Крайне важно, что у украинских специалистов есть огромная мотивация. Также они понимают, насколько ценна каждая ракета. Американская армия воюет на чужой территории. Для них ракета Patriot стоимостью 3, 5 миллионов долларов не является такой дорогой.
Система Patriot – очень желанная цель для россиян. Они готовы стрелять по ней "Искандером", баллистическими ракетами, чем угодно. Был один из этапов, когда обшивали системы Patriot, пусковые установки и командные пункты специальными стальными листами, чтобы защитить их от обломков при возможных ударах,
– сказал военный эксперт.
Для военных США стоимость ракеты ничего не значит. Поэтому они готовы стрелять по одному "Шахеду" двумя-тремя ракетами из Patriot, не считая их, надеясь, что к складу подвезут еще. В ВСУ такого нет. Поэтому наши специалисты по Patriot на голову выше американцев.
ЗРК Patriot для Украины: последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, прекратили ли США поставлять Украине ракеты для Patriot. Ведь на фоне войны на Ближнем Востоке были опасения, что Украине не хватит ПВО, в частности, ЗРК Patriot. По словам украинского лидера, поставки не перекрыли, однако этих ракет недостаточно для нужд Украины.
Издание The Washington Post пишет, что военную помощь для Украины от США могут перенаправить на Ближний Восток. Источники СМИ сообщают, что из Украины могут перенаправить ракеты-перехватчики ПВО по программе PURL. Отмечается, что "поставки PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие поставки могут не иметь средств противовоздушной обороны, потому что США стремятся пополнить свои запасы и запасы союзников в Персидском заливе".
Однако в Пентагоне комментируют, что министерство обороны "обеспечит, чтобы вооруженные силы США, наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы". А чиновники НАТО сказали, что страны-партнеры "продолжают делать взносы в PURL, и оборудование постоянно поступает в Украину".