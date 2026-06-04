Украина просит Германию передать десятки дополнительных ракет к Patriot, – Bloomberg

Украина обратилась к Германии с просьбой передать десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Киев просит предоставить вооружение из имеющихся запасов этого года.

Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно о запросе Украины к Германии?

По данным собеседников агентства, Киев предложил Берлину соглашение, по которому получит ракеты к Patriot сейчас, а взамен Германия в будущем получит перехватчики после их производства.

Как отмечает Bloomberg, немецкое правительство пока рассматривает украинский запрос и еще не приняло окончательного решения. В то же время объявление по этому вопросу может прозвучать накануне или во время саммита НАТО, который состоится в июле.

Украина продолжает в значительной степени зависеть от США в поставках ракет к системам Patriot. По словам одного из источников, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и переключение внимания Вашингтона на конфликт с участием США, Израиля и Ирана, поставки перехватчиков для Украины происходит в соответствии с графиком.

В то же время собеседники агентства отмечают, что ситуация для Киева остается напряженной из-за наращивания Россией производства баллистических ракет и совершенствования их возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал партнеров предоставить дополнительные ракеты к Patriot. Однако сокращение запасов в европейских странах затрудняет такие поставки. По данным Bloomberg, Германия пока остается единственной страной Европейского Союза, способной сделать существенный вклад в усиление украинской противовоздушной обороны.

Напомним, недавно генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина, несмотря на все сложности, пока каждый день получает ракеты PAC-2 и PAC-3 к ЗРК Patriot. Рютте также подчеркнул, что украинские партнеры делают все для того, чтобы производство ракет наращивалось.