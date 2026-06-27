З'явилося унікальне відео надвеликого підводного дрона Sea Trident ST-1000: чим він особливий

Україна створила надвеликий підводний дрон Sea Trident ST-1000. Він здатен здатен долати понад 3700 кілометрів і переносити до тонни вибухівки.

Новий український підводний безпілотник вперше був представлений на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі. Про це пишуть Naval News.

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Чим особливий новий дрон Sea Trident ST-1000?

Sea Trident ST-1000 – це автономний підводний апарат великої дальності, здатний доставляти до 1 000 кілограмів вибухівки до стратегічних цілей у морі.

Його створили для сучасних морських операцій, де важливими є малопомітність і повна автономність. Завдяки низькій помітності та можливості рухатися під водою на глибині до 5 метрів, дрон може непомітно проникати в райони, які контролює противник.

Sea Trident ST-1000 може виконувати кілька основних завдань:

ударні операції за принципом дрона-камікадзе;

доставка вантажів і бойових частин;

перехоплення та знищення інших підводних безпілотників;

транспортування FPV-дронів.

Sea Trident ST-1000 має сталевий овальний корпус. Завдяки компактним розмірам апарат поміщається у стандартний морський контейнер, що полегшує його перевезення автомобільним транспортом.

Основні характеристики Sea Trident ST-1000:

довжина – 10 метрів;

ширина – 2 метри;

висота – 1,5 метра (без щогли);

маса – 10 тонн; дальність ходу – 3704 кілометри;

швидкість – 6 вузлів (крейсерська), 10 вузлів (максимальна);

робоча глибина – до 60 метрів;

бойове навантаження – до 1 000 кілограмів.

Виробником нового дрона є українська компанія Global Mark. Раніше вона була відома насамперед безпілотниками та потужними системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Який на вигляд новий Sea Trident ST-1000: дивіться відео

До слова, раніше стало відомо, що Україна випробувала повністю автономні бойові дрони, які могли самостійно знаходити й атакувати цілі без участі оператора. Випробування відбулося близько двох років тому поблизу Бахмута та Часового Яру. Для тесту використали 10 квадрокоптерів із режимом Terminator. Після запуску вони самі летіли у визначений район, за допомогою штучного інтелекту шукали цілі та атакували їх. Після старту оператори вже не могли керувати дронами чи отримувати з них відео. Цей експеримент так і залишився одноразовим.