Німеччина звернула увагу на SIM-карти у "Шахедах": що робитиме оборонний гігант Rheinmetall

Rheinmetall і Deutsche Telekom оголосили про спільну розробку антидронової системи для захисту критичної інфраструктури та міст Німеччини. Серед ключових викликів, які партнери беруть до уваги, – управління безпілотниками через мобільні мережі, що масово використовують росіяни на своїх "Шахедах".

Нова система охоплюватиме весь ланцюжок протидії безпілотникам – від виявлення до фізичного знешкодження, мовиться у пресрелізі німецького виробника.

Як SIM-карти у російських дронах підштовхнули Німеччину до переосмислення антидронового захисту?

Rheinmetall і Deutsche Telekom об'єднують компетенції з протилежних кінців антидронового ланцюжка: Telekom з 2017 року тестує датчики виявлення безпілотників і вже успішно відпрацювала їх під час Євро-2024 на замовлення поліції, тоді як Rheinmetall має перевірені в Україні засоби знешкодження дронів і стратегічне партнерство з адміністрацією порту Гамбург.

Мета спільного проєкту – масштабована концепція захисту, яку можна розгорнути на будь-якому об'єкті критичної інфраструктури або в масштабах цілого міста.

Зверніть увагу! Актуальність загрози для Німеччини різко зросла після того, як над країною та в цілому над Європою почастішали появи "невідомих" – здебільшого російських – дронів, що здійснюють розвідку над військовими об'єктами.

Окремо у Rheinmetall наголошують на специфічній проблемі: дедалі більше безпілотників керуються через мобільні мережі за допомогою вбудованого 4G-модему.

За словами радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, росіяни масово оснащують "Шахеди" SIM-картами оператора "Теле2", а партії карток РФ спеціально замовляє для постачання виробникам ударних дронів. Хоча в Україні роумінг для них заблоковано, під час польоту вздовж кордонів з іншими державами дрони можуть підключатися до їхніх мереж.

На збитих в Україні російських безпілотниках вже знаходили модеми з SIM-картами польських та литовських операторів.

Я не виключаю ймовірності, що SIM-картки цього ж оператора використовуються для керування загадковими БПЛА, які з’являються в різних країнах Європи,

– зазначав Бескрестнов, закликаючи операторів зв'язку цивілізованого світу розірвати ділові відносини з "Теле2".

У відповідь на цей виклик Rheinmetall і Telekom розглядають принципово нову роль мобільної мережі: у майбутньому вона сама може стати сенсором, що виявляє аномалії у передачі даних і сигналізує про можливе управління дроном через стільникове з'єднання. Те, що Берлін враховує саме цей аспект українського досвіду, свідчить: аналіз війни на сході Європи стає фундаментом для розбудови антидронового щита вже на теренах Німеччини.

Що відомо про керування "Шахедами" з мобільної мережі?

Українські сили у лютому 2026 року знищили Mesh-мережу, яку використовували дрони типу "Шахед" для координації польотів, поліпшуючи безпеку в центральних регіонах України. Наземні точки керування, які використовувалися для цієї мережі, були розташовані не лише в Росії, але й у Білорусі, що сприяло координації дронів на великі відстані.

У квітні цього року повідомлялося, що росіяни використовують mesh-мережі для управління дронами з території Росії, що дозволяє їм атакувати рухомі цілі.