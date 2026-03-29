Один "Шахед" може скидати до 8 мін одночасно: "Флеш" попередив українців про небезпеку

Ворожі ударні дрони типу "Шахед" можуть нести під крилами міни. Їх скидають з БпЛА для більшого ураження населення.

Подробиці розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про небезпеку скидання мін з "Шахедів"?

Як зазначив "Флеш", щодня з частини дронів типу "Шахед" скидають міни. Вони розташовані в круглих контейнерах під крилами БпЛА.

На одному "Шахеді" може бути 8 мін. Бескрестнов наголошує, що снаряди будуть добре помітні на землі, тож можуть становити небезпеку для людей.

Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі,

– підкреслив "Флеш".

Він закликав обов'язково розповісти про небезпеку дітям.

