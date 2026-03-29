Один "Шахед" може скидати до 8 мін одночасно: "Флеш" попередив українців про небезпеку
- Російські БпЛА "Шахед" можуть скидати до 8 мін одночасно з контейнерів під крилами.
- Снаряди добре помітні на землі та становлять небезпеку.
Ворожі ударні дрони типу "Шахед" можуть нести під крилами міни. Їх скидають з БпЛА для більшого ураження населення.
Подробиці розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Що відомо про небезпеку скидання мін з "Шахедів"?
Як зазначив "Флеш", щодня з частини дронів типу "Шахед" скидають міни. Вони розташовані в круглих контейнерах під крилами БпЛА.
На одному "Шахеді" може бути 8 мін. Бескрестнов наголошує, що снаряди будуть добре помітні на землі, тож можуть становити небезпеку для людей.
Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі,
– підкреслив "Флеш".
Він закликав обов'язково розповісти про небезпеку дітям.
Як окупанти модифікують зброю?
У 2026 році Росія почала застосовувати для атак на Харків нові безпілотники "Італмас", оснащені камерами. Вони мають бойову частину до 40 кілограмів, відзначаються спрощеною конструкцією та нижчою точністю.
Агресор також вдосконалює безпілотники "Герань", оснащуючи їх турбореактивними двигунами, що робить дрони надзвичайно швидкими.
Водночас російські військові модернізують "Шахеди", встановлюючи на них ракети Р-60, спрямовані назад, щоб протидіяти українській авіації. Уже 8 лютого 2026 року український дрон знищив один із таких оновлених безпілотників.
Крім того, Росія передала Ірану модернізовані "Шахеди", доопрацьовані з урахуванням досвіду бойових дій в Україні.