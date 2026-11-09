Навіщо Україні Космічні сили та чим вони займатимуться: у ЗСУ розкрили деталі

Верховна Рада ухвалила закон про створення Космічних сил у складі ЗСУ. В ефірі 24 Каналу представник Командування Сил територіальної оборони Тарас Березовець пояснив, які завдання виконуватиме новий рід військ і як він протидіятиме загрозам окупантів на орбіті.

Представник Командування Сил територіальної оборони Тарас Березовець зазначив, що сучасна війна виросла переходить у новий технологічний етап.

Навіщо Україні власний космічний рід військ

Військовий нагадав, що Україна свого часу стала першою у світі державою, яка створила Сили безпілотних систем у лютому 2024 року. Створення окремого космічного роду сил є логічним кроком у протистоянні противнику.

Рішення створити окремий рід сил, космічні сили в складі Збройних Сил України є правильним, хоча б з точки зору того, що в складі сил противника вони вже давно діють, ВКС, військово-космічні сили Росії. Давайте не забувати, що війна ведеться в тому числі на рівні супутників, які здійснюють розвідувальні місії,

– підкреслив спікер.

За словами Березовця, створення Космічних сил у складі Збройних Сил України є стратегічно важливим кроком, оскільки сучасна війна стала війною технологій.

Як запускатимуть апарати та чим загрожує "Рассвет"?

За словами Тараса Березовця, російська система «Рассвет» є аналогом Starlink, яку ворог розробляє для ведення бойових дій. Основні аспекти її використання включають керування дронами в реальному часі. Система дозволяє російським операторам отримувати дані з розвідувальних безпілотників та змінювати траєкторію польоту ударних дронів (як-от «Шахедів») безпосередньо під час їхньої атаки.

Через бойові дії Україна наразі не має можливості запускати космічні апарати з власної території. Проте це питання вирішуватиметься завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

Супутники будуть запускатися в інтересах сил оборони нашими партнерами в Європі, в інших країнах світу, і вони вже будуть безпосередньо перебувати під управлінням, під командою нових космічних сил. Достатньо полігонів є в світі – Франція, Велика Британія, які можуть нам надати відповідні можливості,

– пояснив військовослужбовець.

Водночас серйозну загрозу становить спроба Росії розгорнути власну низькоорбітальну мережу "Рассвет", яка є аналогом Starlink. Цього року ворог вивів на орбіту 32 апарати для передачі даних і коригування маршрутів безпілотників у реальному часі.

Завдяки супутниковому зв'язку російські БпЛА стають менш залежними від попередньо закладених маршрутів, що допомагає їм уникати зон роботи української ППО та радіоелектронної боротьби.

За словами Березовця, ворожа система поки перебуває на етапі тестування та зазнає збоїв: лише за останній місяць росіяни втратили зв'язок із трьома апаратами. Проте недооцінювати проєкт не можна, адже агресор залучає іноземні технологічні компоненти в обхід санкцій.

Березовець про те, як працює російська супутникова мережа "Рассвет" для дронів: відео

Чому Україні потрібна альтернатива Starlink?

Коментуючи питання супутникового зв'язку на полі бою, спікер зауважив, що європейським країнам необхідно терміново розвивати власні системи, аби не бути повністю залежними від комерційних структур США. Він також нагадав, що роботу терміналів SpaceX в Україні фінансує уряд Польщі за відповідним контрактом, тож це не є благодійністю компанії.

Торкаючись ситуації безпосередньо на фронті, представник командування звернув увагу на те, що російська військова машина починає буксувати. Зокрема, міноборони РФ тривалий час не заявляє про взяття нових населених пунктів, а спроби ворога наступати наштовхуються на технологічну відсіч ЗСУ.

Спілкуючись з командирами наших підрозділів, я можу тільки підтвердити, що ситуація на фронті є складною, втім є певний глухий кут у росіян. Вони на сьогоднішній день не демонструють готовності і здатності проводити успішні, серйозні наступальні операції не лише на стратегічну глибину, але й навіть на оперативному чи тактичному рівнях,

– резюмував Тарас Березовець.

Раніше ми писали, що російська система супутникового інтернету "Рассвет", яку створюють як альтернативу Starlink, зазнала чергової втрати. Однак ситуація з рештою апаратів виявилася не такою критичною, як може здатися.

До того ж розвідники з'ясували, що окупанти прагнуть інтегрувати супутники "Рассвет" у систему цілевказання для ракетних комплексів "Іскандер-М".

Основні перспективи та цілі цього роду військ: