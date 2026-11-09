Зачем Украине нужны Космические силы и чем они будут заниматься: в ВСУ раскрыли подробности

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Представитель Командования Сил территориальной обороны Тарас Березовец отметил, что современная война переходит на новый технологический этап.

Зачем Украине собственный космический род войск

Военный напомнил, что Украина в свое время стала первой в мире страной, создавшей Силы беспилотных систем в феврале 2024 года. Создание отдельного космического рода войск является логичным шагом в противостоянии противнику.

Решение создать отдельный род войск – космические силы в составе Вооруженных Сил Украины – является правильным, хотя бы с точки зрения того, что в составе сил противника они уже давно действуют – ВКС, военно-космические силы России. Давайте не будем забывать, что война ведется, в том числе, на уровне спутников, выполняющих разведывательные миссии– подчеркнул спикер.

По словам Березовца, создание Космических сил в составе Вооруженных Сил Украины является стратегически важным шагом, поскольку современная война стала войной технологий.

Как будут запускать аппараты и почему "Рассвет" угрожает?

По словам Тараса Березовца, российская система "Рассвет" является аналогом Starlink, которую враг разрабатывает для ведения боевых действий. Основные аспекты ее использования включают управление дронами в режиме реального времени. Система позволяет российским операторам получать данные с разведывательных беспилотников и изменять траекторию полета ударных дронов (таких как "Шахеды") непосредственно во время их атаки.

Из-за боевых действий Украина пока не имеет возможности запускать космические аппараты со своей территории. Однако этот вопрос будет решаться благодаря сотрудничеству с международными партнерами.

Спутники будут запускаться в интересах сил обороны нашими партнерами в Европе и в других странах мира, и они уже будут непосредственно находиться под управлением и под командованием новых космических сил. В мире достаточно полигонов – Франция, Великобритания, которые могут предоставить нам соответствующие возможности– пояснил военнослужащий.

В то же время серьезную угрозу представляет попытка России развернуть собственную низкоорбитальную сеть "Рассвет", которая является аналогом Starlink. В этом году противник вывел на орбиту 32 аппарата для передачи данных и корректировки маршрутов беспилотников в режиме реального времени.

Благодаря спутниковой связи российские БПЛА становятся менее зависимыми от заранее заложенных маршрутов, что помогает им избегать зон действия украинской ПВО и радиоэлектронной борьбы.

По словам Березовца, вражеская система пока находится на этапе тестирования и испытывает сбои: только за последний месяц россияне потеряли связь с тремя аппаратами. Однако недооценивать проект нельзя, ведь агрессор привлекает иностранные технологические компоненты в обход санкций.

Березовец о том, как работает российская спутниковая сеть "Рассвет" для дронов: видео

Почему Украине нужна альтернатива Starlink?

Комментируя вопрос спутниковой связи на поле боя, спикер отметил, что европейским странам необходимо срочно развивать собственные системы, чтобы не быть полностью зависимыми от коммерческих структур США. Он также напомнил, что работу терминалов SpaceX в Украине финансирует правительство Польши по соответствующему контракту, поэтому это не является благотворительностью со стороны компании.

Касаясь ситуации непосредственно на фронте, представитель командования обратил внимание на то, что российская военная машина начинает буксует. В частности, Минобороны РФ уже долгое время не заявляет о захвате новых населенных пунктов, а попытки врага наступать наталкиваются на технологический отпор ВСУ.

Общаясь с командирами наших подразделений, я могу только подтвердить, что ситуация на фронте сложная, однако у россиян наметился определенный тупик. На сегодняшний день они не демонстрируют готовности и способности проводить успешные, серьезные наступательные операции не только в стратегической глубине, но даже на оперативном или тактическом уровнях– резюмировал Тарас Березовец.

Ранее мы писали, что российская система спутникового интернета "Рассвет", которую создают в качестве альтернативы Starlink,понесла очередную потерю. Однако ситуация с остальными аппаратами оказалась не такой критичной, как может показаться.

К тому же разведчики выяснили, что оккупанты стремятся интегрировать спутники "Рассвет" в систему целеуказания для ракетных комплексов "Искандер-М".

Основные перспективы и цели этого рода войск: