Росія вже використовує аналог Starlink для військових операцій в Україні, – ГУР

Росія вже використовує власну супутникову систему "Рассвет" для військового зв'язку над Україною. Вона має допомогти російським дронам точніше вражати цілі та уникати українських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це ГУР МО повідомило агентству Reuters.

Як працює російський Starlink над Україною?

З початку 2026 року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет". Їх запускали двома партіями – у березні та липні.

Минулого місяця російський уряд заявив, що кількість запущених супутників перевищила 30.

Це лише незначна частина мережі Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яка налічує понад 10 тисяч супутників.

За даними розвідки, до кінця 2026 року Росія планує запустити ще супутники, щоб розширити покриття системи "Рассвет" і забезпечити стабільний супутниковий зв’язок.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що Росія використовує "Рассвет" над територією України у військових цілях.

Водночас нинішньої кількості супутників недостатньо для безперервного покриття української території. Зв'язок доступний лише періодично – коли супутники пролітають над відповідними районами.

За оцінкою ГУР, система "Рассвет" може забезпечити двосторонній обмін даними між російськими безпілотниками та наземними пунктами управління над Україною. Це дозволить розвідувальним дронам передавати інформацію в реальному часі, а операторам – змінювати маршрут ударних безпілотників уже під час польоту.

У такий спосіб Росія менше залежатиме від заздалегідь запрограмованих маршрутів. Зокрема, дрони зможуть реагувати на зміну розташування цілей або ухилятися від української протиповітряної оборони.

За словами Андрія Юсова, у перспективі це може підвищити ефективність російських ударних і розвідувальних безпілотників, а також ускладнити їхнє виявлення та перехоплення засобами радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки.

Київський експерт із питань безпеки Микола Зєнцев зазначив, що вже є ознаки впливу "Рассвет" на точність ударів російських реактивних дронів. За його оцінкою, Росія вже має щонайменше два якісні часові проміжки супутникового зв'язку щодня. Кожен із них триває понад годину, чого достатньо для впливу на військові операції.