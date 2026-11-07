Россия уже использует аналог Starlink для военных операций в Украине, – ГУР

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Об этом ГУР Минобороны сообщило агентству Reuters.

Как работает российский Starlink над Украиной?

С начала 2023 года Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет". Их запускали двумя партиями – в марте и июле.

В прошлом месяце российское правительство заявило, что количество запущенных спутников превысило 30.

Это лишь незначительная часть сети Starlink компании SpaceX Илона Маска, которая насчитывает более 10 тысяч спутников.

По данным разведки, до конца 2023 года Россия планирует запустить еще спутники, чтобы расширить покрытие системы "Рассвет" и обеспечить стабильную спутниковую связь.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что Россия использует "Рассвет" над территорией Украины в военных целях.

В то же время нынешнего количества спутников недостаточно для непрерывного покрытия территории Украины. Связь доступна лишь периодически – когда спутники пролетают над соответствующими районами.

По оценке ГУР, система "Рассвет " может обеспечить двусторонний обмен данными между российскими беспилотниками и наземными пунктами управления над Украиной. Это позволит разведывательным дронам передавать информацию в режиме реального времени, а операторам – изменять маршрут ударных беспилотников уже во время полета.

Таким образом, Россия будет в меньшей степени зависеть от заранее запрограммированных маршрутов. В частности, дроны смогут реагировать на изменение расположения целей или уклоняться от украинской противовоздушной обороны.

По словам Андрея Юсова, в перспективе это может повысить эффективность российских ударных и разведывательных беспилотников, а также затруднить их обнаружение и перехват средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Киевский эксперт по вопросам безопасности Николай Зенцев отметил, что уже есть признаки влияния "Рассвета" на точность ударов российских реактивных дронов. По его оценке, у России уже есть как минимум два качественных временных интервала спутниковой связи ежедневно. Каждый из них длится более часа, чего достаточно для оказания влияния на военные операции.