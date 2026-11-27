Росія розробляє нову систему військового супутникового зв'язку "Інносєть" на додачу до проєкту "Рассвєт". Москва планує вивести на орбіту сотні апаратів для координації ударних безпілотників по всьому світу.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Times.

Які подробиці?

Створенням апаратів системи "Інносєть" займається компанія "Геоскан" із Санкт-Петербурга. Агресор розраховує розгорнути у космосі 240 супутників цього типу до 2036 року.

Паралельно російське командування продовжує роботу над мережею "Рассвєт", яка передбачає виведення на орбіту 924 супутників до 2035 року.

Обидва проєкти є частиною десятирічної програми Кремля з нарощування орбітального угруповання для потреб власної армії.

Загроза виходить далеко за межі Чорного моря

У воєнній розвідці наголосили, що розгортання російських низькоорбітальних мереж несе серйозні виклики безпеці далеко за межами українського театру бойових дій. Інтеграція нових супутникових каналів управління у серійні зразки озброєнь дозволить Москві діяти на глобальних дистанціях.

[За умови повноцінного розгортання системи "Рассвєт"] Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БпЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря – у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході,

– наголосив Вадим Скібіцький.

Зрив графіків космічної програми Кремля

Попри масштабні плани з мілітаризації космосу, держава-агресор стикається із систематичними труднощами під час реалізації запусків.

Нагадаємо, раніше Москва була змушена відкласти заплановане на 2026 рік виведення на орбіту третьої партії супутників "Рассвєт".