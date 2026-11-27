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Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Times.

Какие подробности?

Созданием аппаратов системы "Инносеть" занимается компания "Геоскан" из Санкт-Петербурга. Агрессор рассчитывает развернуть в космосе 240 спутников этого типа к 2036 году.

Параллельно российское командование продолжает работу над сетью "Рассвет", которая предусматривает вывод на орбиту 924 спутников к 2035 году.

Оба проекта являются частью десятилетней программы Кремля по наращиванию орбитальной группировки для нужд собственной армии.

Угроза выходит далеко за пределы Черного моря

В военной разведке подчеркнули, что развертывание российских низкоорбитальных сетей создает серьезные угрозы безопасности далеко за пределами украинского театра боевых действий. Интеграция новых спутниковых каналов управления в серийные образцы вооружений позволит Москве действовать на глобальных дистанциях.

[При условии полноценного развертывания системы "Рассвет"] Россия могла бы оснащать различные виды вооружения приемниками этой сети и использовать их по всему миру. Это позволило бы Москве применять морские дроны или БПЛА в регионах далеко за пределами Черного моря – в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке– подчеркнул Вадим Скибицкий.

Срыв графиков космической программы Кремля

Несмотря на масштабные планы по милитаризации космоса, государство-агрессор сталкивается с систематическими трудностями при осуществлении запусков.

Напомним, ранее Москва была вынуждена отложить запланированный на 2026 год вывод на орбиту третьей партии спутников "Рассвет".