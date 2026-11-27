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Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Times.

Які подробиці?

Створенням апаратів системи "Інносєть" займається компанія "Геоскан" із Санкт-Петербурга. Агресор розраховує розгорнути у космосі 240 супутників цього типу до 2036 року.

Паралельно російське командування продовжує роботу над мережею "Рассвєт", яка передбачає виведення на орбіту 924 супутників до 2035 року.

Обидва проєкти є частиною десятирічної програми Кремля з нарощування орбітального угруповання для потреб власної армії.

Загроза виходить далеко за межі Чорного моря

У воєнній розвідці наголосили, що розгортання російських низькоорбітальних мереж несе серйозні виклики безпеці далеко за межами українського театру бойових дій. Інтеграція нових супутникових каналів управління у серійні зразки озброєнь дозволить Москві діяти на глобальних дистанціях.

[За умови повноцінного розгортання системи "Рассвєт"] Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БпЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря – у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході– наголосив Вадим Скібіцький.

Зрив графіків космічної програми Кремля

Попри масштабні плани з мілітаризації космосу, держава-агресор стикається із систематичними труднощами під час реалізації запусків.

Нагадаємо, раніше Москва була змушена відкласти заплановане на 2026 рік виведення на орбіту третьої партії супутників "Рассвєт".