"Терминатор" тепер "Спиридон": у Росії дали бойовій машині ім’я діда Путіна

Російський "Уралвагонзавод" оголосив, що бойова машина підтримки танків "Терминатор" тепер називатиметься "Спиридон". На заводі заявили, що серед варіантів також звучали "Добриня", "Богатир", "Дмітрій Донской" та "Уралець".

Назва "Спиридон" збігається з іменем діда російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє "Медуза".

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну

Як обгрунтували вибір назви на честь діда диктатор

На підприємстві пояснили вибір нової назви тим, що Спиридон є "рідкісним, але шанованим у Росії ім’ям", яке, за їхніми словами, носили люди з сильним характером. Як приклади там навели святого Спиридона Триміфунтського та Героя Радянського Союзу Спиридона Спіцина. Водночас так само звали діда Путіна.

Зверніть увагу! Це не новий вибір – бойову машину підтримки танків створили на базі танка Т-90. На озброєння сухопутних військ Росії її прийняли у 2018 році.

За даними пропагандистського телеканалу "Росія-1", на заводі розглядали близько двох тисяч варіантів нової назви, однак обрали саме таку.

Що відомо про "Уралвагонзавод"

У квітні 2026 року СБУ та Перший окремий центр СБС ЗСУ вдарили по Алчевському меткомбінату, продукція якого постачалася на російський "Уралвагонзавод".

На цьому заводі окупанти виробляють військову техніку, зокрема танки Т-90М і гаубиці "Мста-С".