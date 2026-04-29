400 кілометрів на годину і реактивний двигун: чим збивати нові "Шахеди"

Росія вже оснастила частину "Шахедів" реактивними двигунами, і вони летять зі швидкістю майже 400 кілометрів на годину. Японська Terra Drone відповіла на цей виклик перехоплювачем Terra A1, який здатен знищувати ціль за 75 кілометрів від об'єкта.

Коли керівник Terra Drone Тору Токусіге вперше приїхав в Україну минулого вересня, він не до кінця розумів, наскільки тут інший темп змін. Вже за пів року він побачив те, що в інших країнах займає десятиліття – і вирішив співпрацювати з українськими партнерами. Про це Тору Токусіге розповів на пресконференції, яку відвідав 24 Канал.

Яка загроза від "Шахедів" та в чому особливість України?

Головна інвестиція Terra Drone сьогодні – перехоплювальний дрон Terra A1 від української Amazing Drones, який існує у двох версіях. Ракетний варіант здатен летіти до 15 хвилин і покривати близько 30 кілометрів. Версія з фіксованим крилом – вже 40 хвилин у повітрі та до 75 кілометрів дальності. Це дозволяє перехоплювати загрозу далеко від об'єкта – що критично важливо для мінімізації втрат.

Тору Токусіге наголошує: один тип системи ніколи не закриє всі потреби оборони. Потрібні різні дальності, різні швидкості перехоплення, різні сценарії. Саме тому Terra A1 розробляється одразу в кількох конфігураціях.

Виклик, однак, не стоїть на місці. Частина "Шахедів" вже оснащена реактивними двигунами й досягає майже 400 кілометрів на годину, і проти таких цілей потрібні принципово інші рішення. Україна вимушена адаптуватися в режимі реального часу, а Росія щоразу відповідає черговою зміною тактики.

Великі корпорації не здатні змінюватися з такою швидкістю. А в умовах війни швидкість – це все,

– підкреслює Тору Токусіге, пояснюючи, чому саме стартапи стають ключовими гравцями сучасної оборонної індустрії.

Для самого Токусіге це партнерство – ще й питання особистої відповідальності: він не хоче, щоб Японія залишалася без власних оборонних дронів.

Що відомо про інвестиції Terra Drone в Україну?

Японська компанія Terra Drone оголосила про співпрацю з Україною кілька тижнів тому – це викликало настільки гостру реакцію Росії, що Москва офіційно викликала японського посла.

Керівник компанії Тору Токусіге пояснив, що сучасні ударні дрони вже долають до 2000 кілометорів, а частина "Шахедів" оснащена реактивними двигунами і летить зі швидкістю близько 400 кілометрів на годину – традиційні кулеметні системи ППО з цим не справляються.

У відповідь Terra Drone разом з Amazing Drones просувають перехоплювач Terra A1 з дальністю до 75 кілометрів, який дозволяє знищувати загрозу далеко від міста.