Японія вперше запустила Tomahawk під час випробувань у Тихому океані

Міністерство оборони Японії повідомило про перший в історії країни запуск крилатої ракети BGM-109 Tomahawk. Випробування відбулося 29 липня у Тихому океані з борту есмінця JS Chōkai класу Kongō.

Про це пише Defence Express.

Що відомо про перший запуск Tomahawk в історії Японії?

Запуск став історичним для японських Морських сил самооборони, адже раніше країна ніколи не використовувала крилаті ракети Tomahawk. Випробування підтвердило готовність модернізованого есмінця використовувати нове озброєння, яке здатне вражати цілі на відстані до 1600 кілометрів.

Саме отримання можливостей для нанесення ударів на великій дальності є одним із ключових елементів нової оборонної стратегії Японії, ухваленої на тлі погіршення безпекової ситуації у регіоні.

Першим носієм Tomahawk став есмінець JS Chōkai. Після завершення випробувань Японія планує модернізувати ще вісім кораблів. Йдеться про есмінці класів Kongō, Atago та Maya.

Усі вони оснащені універсальними вертикальними пусковими установками Mk 41, які вже сумісні з ракетами Tomahawk. Саме тому масштабна модернізація не потребує кардинальної перебудови кораблів, а стосується насамперед інтеграції систем управління та бойового застосування.

Після завершення програми дев'ять японських есмінців зможуть використовувати американські крилаті ракети великої дальності.

У січні 2024 року Японія уклала зі Сполученими Штатами угоду про закупівлю 400 крилатих ракет Tomahawk. Також контракт передбачає постачання 14 систем управління пусками. Загальна вартість закупівлі становить близько 1,7 мільярда доларів.

Водночас експерти звертають увагу, що темпи постачання можуть залежати від виробничих можливостей американської оборонної промисловості. На них впливають значні витрати ракет Tomahawk під час останніх військових операцій США.

Отримання Tomahawk суттєво змінює можливості японських Морських сил самооборони. Ракети з дальністю польоту до 1600 кілометрів дозволяють завдавати ударів по цілях далеко за межами японських островів, що значно посилює потенціал стримування.

У Токіо неодноразово заявляли, що розвиток таких можливостей пов'язаний із погіршенням безпекової ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні, насамперед через активність Китаю та Росії, а також постійні ракетні випробування Північної Кореї.

Японія поступово переходить від виключно оборонної концепції до створення спроможностей для завдання далекобійних ударів у відповідь на можливу агресію. До цього моменту запускати крилаті ракети Tomahawk могли лише кілька держав світу, серед яких Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія та Нідерланди.

Нагадаємо, Tomahawk – це американська дозвукова крилата ракета великої дальності, призначена для високоточного ураження наземних цілей. Вона може запускатися з надводних кораблів і підводних човнів та залежно від модифікації вражати цілі на відстані приблизно від 1 300 до 1 600 кілометрів.

Завдяки системам супутникової навігації, інерційному наведенню та корекції маршруту ракета здатна летіти на малій висоті, обходити рельєф місцевості й уражати цілі з високою точністю. Tomahawk активно застосовували США та їхні союзники під час військових операцій в Іраку, Сирії, Югославії та Лівії, де ракети використовували для знищення командних пунктів, систем протиповітряної оборони, складів боєприпасів та інших стратегічних об'єктів.

Для країн, які мають такі ракети, вони є важливим інструментом стримування, адже дозволяють завдавати ударів по противнику без входження літаків у зону дії його протиповітряної оборони.