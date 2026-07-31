Об этом пишет Defence Express.

Что известно о первом запуске "Томагавк" в истории Японии?

Запуск стал историческим для японских Морских сил самообороны, ведь ранее страна никогда не использовала крылатые ракеты "Томагавк". Испытание подтвердило готовность модернизированного эсминца использовать новое вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1600 километров.

Именно получение возможностей для нанесения ударов на большой дальности является одним из ключевых элементов новой оборонной стратегии Японии, принятой на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Первым носителем "Томагавков" стал эсминец JS Chōkai. По завершении испытаний Япония планирует модернизировать еще восемь кораблей. Речь идет об эсминцах классов "Конго", "Атаго" и "Мая".

Все они оснащены универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, которые уже совместимы с ракетами "Томагавк". Именно поэтому масштабная модернизация не требует кардинальной перестройки кораблей, а касается прежде всего интеграции систем управления и боевого применения.

По завершении программы девять японских эсминцев смогут использовать американские крылатые ракеты большой дальности.

В январе 2024 года Япония заключила с Соединенными Штатами соглашение о закупке 400 крылатых ракет "Томагавк". Также контракт предусматривает поставку 14 систем управления пусками. Общая стоимость закупки составляет около 1,7 миллиарда долларов.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что темпы поставок могут зависеть от производственных возможностей американской оборонной промышленности. На них сказываются значительные потери ракет "Томагавк" в ходе последних военных операций США.

Получение ракет "Томагавк" существенно меняет возможности японских Морских сил самообороны. Ракеты с дальностью полета до 1600 километров позволяют наносить удары по целям далеко за пределами японских островов, что значительно усиливает потенциал сдерживания.

В Токио неоднократно заявляли, что развитие таких возможностей связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего из-за активности Китая и России, а также постоянных ракетных испытаний Северной Кореи.

Япония постепенно переходит от исключительно оборонной концепции к созданию возможностей для нанесения дальнобойных ударов в ответ на возможную агрессию. До этого момента запускать крылатые ракеты "Томагавк" могли лишь несколько государств мира, в числе которых Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Нидерланды.

Напомним, "Томагавк" – это американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточного поражения наземных целей. Она может запускаться с надводных кораблей и подводных лодок и, в зависимости от модификации, поражать цели на расстоянии примерно от 1 300 до 1 600 километров.

Благодаря системам спутниковой навигации, инерциальному наведению и коррекции маршрута ракета способна лететь на малой высоте, обходить рельеф местности и поражать цели с высокой точностью. "Томагавк" активно применялся США и их союзниками в ходе военных операций в Ираке, Сирии, Югославии и Ливии, где ракеты использовались для уничтожения командных пунктов, систем противовоздушной обороны, складов боеприпасов и других стратегических объектов.

Для стран, обладающих такими ракетами, они являются важным инструментом сдерживания, ведь позволяют наносить удары по противнику без вхождения самолетов в зону действия его противовоздушной обороны.