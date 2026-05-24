В Україні провели "ігри дронів" для найкращих пілотів ЗСУ

У Львівській області відбулися масштабні змагання Wild Drones, які зібрали найкращих операторів бойових безпілотників України. Під час турніру військові не лише демонстрували майстерність, а й тестували новітні технології, які вже використовують на фронті проти Росії.

Україна водночас активно розвиває систему "гейміфікації" війни, де підрозділи отримують бали за знищення цілей і можуть обмінювати їх на нове обладнання. Про це пише Reuters.

Як проходили змагання для найкращих пілотів ЗСУ?

У курортному Трускавці на Львівщині відбулися масштабні змагання Wild Drones, у яких взяли участь оператори безпілотників із 19 найсильніших українських підрозділів.

Подія стала не лише видовищним турніром, а й майданчиком для тестування нових технологій війни, які Україна активно застосовує у боротьбі проти російської армії.

Одним із найяскравіших епізодів турніру стала демонстрація роботи дрона-перехоплювача P1-SUN. Безпілотник успішно атакував ціль у повітрі та перерізав трос, яким інший дрон буксирував аеростат. За маневром спостерігали десятки військових, які зустріли успішну атаку оплесками.

Участь у Wild Drones брали найдосвідченіші оператори БпЛА, які щодня працюють на передовій. Однак цього разу вони змагалися не з російськими військами, а між собою – за право називатися найкращими та отримати сучасне обладнання для своїх підрозділів.

За словами одного з організаторів із позивним "Грей", такі події мають велике значення для розвитку української безпілотної війни.

Це можливість для них поспілкуватися один з одним, навчитися чомусь новому або поділитися досвідом, а також побачити, які нові продукти пропонують виробники,

– пояснив військовий.

Під час турніру виробники безпілотників отримували прямий зворотний зв’язок від військових, які використовують техніку на фронті.

Командир підрозділу "Чорний Ворон" із позивним "Дим" заявив, що розвиток дронів відбувається безперервно.

"Якщо сьогодні у нас є одна версія безпілотника, то через три місяці це вже може бути зовсім інший дрон", – наголосив він.

Особливу увагу виробники зараз приділяють автоматизації. Речник компанії Skyfall із позивним "Арес" повідомив, що підприємство здатне виробляти понад 10 тисяч дронів щодня. За його словами, головний запит від військових сьогодні – створення систем, які дозволять меншій кількості операторів керувати значно більшою кількістю безпілотників одночасно.

Переможці Wild Drones у різних категоріях отримали як нагороду по три важкі дрони Vampire, а також додаткові батареї та системи управління.

Що таке гейміфікація та як вона впливає на операторів?

Останні роки Україна активно перетворює війну дронів на високотехнологічну систему з елементами гейміфікації. Минулого року держава запровадила систему балів за підтверджені ураження цілей.

Після знищення техніки або живої сили противника підрозділи отримують спеціальні бали. Надалі їх можна використати для замовлення нового обладнання через військові онлайн-платформи DOT-Chain та Brave1 Market, які військові вже називають "Amazon для війни".

Один із бійців 22 окремої механізованої бригади пояснив, що вибір безпілотників нагадує підбір автомобіля – кожна модель виконує свої функції та має власні переваги.

Українська влада переконана, що така система одночасно мотивує військових і дозволяє ефективніше розподіляти ресурси між підрозділами, які демонструють найкращі результати на фронті. Водночас система передбачає винагороди не лише за знищену техніку, а й за ураження живої сили російської армії.

За даними української сторони, нині Росія щомісяця втрачає близько 35 тисяч військових убитими та важко пораненими, хоча Москва ці цифри заперечує.

Як українські дрони змінюють логіку війни?

Повномасштабна війна в Україні стала одним із перших конфліктів у світі, де безпілотники фактично змінили правила бою. Оператори FPV-дронів, які часто керують апаратами за допомогою звичайних ігрових контролерів, здатні атакувати цілі на великій відстані від лінії фронту.

Через постійне вдосконалення технологій так звана "зона знищення" на фронті лише збільшується. Нині вона простягається приблизно на 15 кілометрів по обидва боки лінії зіткнення.

У цій зоні будь-яка техніка або група солдатів може швидко стати мішенню для дронів. Крім ударних функцій, безпілотники дедалі частіше використовують для логістики.

За словами учасників змагань, важкі дрони Vampire, вироблені українською компанією Skyfall, доставляють на передову їжу, воду та медикаменти. Це дозволяє зменшити кількість військових, які змушені ризикувати життям під час постачання.