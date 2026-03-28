Україна та Катар домовилися про оборонне партнерство щонайменше на 10 років, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про нову оборонну угоду, яку Україна уклала з Катаром. Ця домовленість взаємовигідна для обох країн, а також буде тривати щонайменше 10 років.

Про це президент України розповів у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про оборонну угоду з Катаром?

У Досі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Також на зустрічі був присутній Прем'єр-міністр країни – Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.



Володимир Зеленський та Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані / Фото Офісу Президента

Лідери обговорили роботу української команди в Катарі, перші результати наших експертів, а також те, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах. Український та катарський лідери домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Сподіваємося, що під час нашої наступної зустрічі ситуація у світі вже буде зовсім інша. Ми дуже хочемо, щоб обидві війни – і Росії проти України, і війна тут, на Близькому Сході та в регіоні Затоки – закінчилися якомога скоріше,

– наголосив Емір Держави Катар.

Після закінчення зустрічі начальники генеральних штабів України та Катару підписали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері.

Серед ключових напрямів співпраці:

розвиток оборонної промисловості й технологій,

протиповітряна оборона,

протидія дронам,

підготовка військових,

обмін досвідом,

кібербезпека,

штучний інтелект та системи управління.

Угода, зокрема, передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

Документ також посилює присутність України на Близькому Сході, значно посилює двосторонню співпрацю між двома країнами та закладає основу для масштабних інвестицій і довгострокових контрактів.

Секретар РНБО Рустем Умєров додав, що нова українсько-катарська оборонна угода формує межі для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам та посилення спроможностей захисту.

"Документ також передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення. Послідовно розширюємо партнерство України в регіоні", – написав Умєров.



Начальники Генштабів ЗСУ та армії Катару підписали угоду про оборонну співпрацю між державами / Фото з телеграм-каналу Рустема Умєрова

