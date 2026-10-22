Українська ППО отримала фінську версію Crotale: які дрони він збиває

Українські військові вперше показали на озброєнні фінську модифікацію французького зенітноракетного комплексу Crotale NG. Система ItO 90M, встановлена на шестиколісному бронетранспортері Sisu, з'явилася у відео 1039-го зенітного ракетного полку. Комплекс має вісім готових до запуску ракет VT-1, здатних уражати повітряні цілі на відстані до 11 кілометрів.

Про появу ItO 90M у складі Сил оборони стало відомо з відео бойової роботи 1039-го зенітного ракетного полку. Раніше Україна вже отримувала французькі комплекси Crotale, однак фінську колісну версію публічно продемонстрували вперше. Кількість переданих машин, країну, яка здійснила постачання, та результати конкретних перехоплень військові не розкривають.

Чим фінський Crotale відрізняється від французького

ItO 90M створений на основі Crotale NG, який французькі розробники представили наприкінці 1980-х років для боротьби з літаками, вертольотами, крилатими ракетами та іншими повітряними цілями на малих висотах.

Для своєї армії Фінляндія замовила 21 таку систему, але замість французького шасі обрала бронетранспортер Sisu XA-181 із колісною формулою 6х6. Це дозволило уніфікувати техніку з автомобільним парком фінських військових.

У 2007–2008 роках комплекси пройшли модернізацію, після якої отримали позначення ItO 90M. Військові оновили тепловізійне та денне оптичне обладнання, а також системи управління вогнем. Основне озброєння залишилося незмінним: вісім керованих зенітних ракет VT-1 у двох пускових блоках із боків башти.

Вісім ракет і власний радар: характеристики ItO 90M

Головна перевага Crotale NG полягає в тому, що засоби виявлення, супроводження та ураження цілей об'єднані на одній машині. На башті встановлені оглядова радіолокаційна станція, радар супроводження та оптико-електронне обладнання. Завдяки цьому комплекс може самостійно виявляти повітряні загрози й наводити ракети, не покладаючись виключно на зовнішні засоби виявлення.

Заявлена дальність виявлення цілей оглядовим радаром становить до 20 кілометрів. Основне озброєння, ракета VT-1, розвиває швидкість приблизно 3,5 Маха та може уражати цілі на відстані до 11 кілометрів і висоті до 6 кілометрів. Виробник також заявляв про короткий час реакції комплексу, приблизно п'ять секунд. Однак цей показник залежить від умов виявлення, готовності системи та конкретної повітряної цілі.

Поєднання радара й тепловізійного каналу дає можливість працювати за різних погодних умов і в темний час доби. Водночас невеликі дрони складніше виявляти, ніж великі літаки, тому паспортна дальність радара не означає, що кожен безпілотник буде помітний за 20 кілометрів.

Україна вже використовувала Crotale проти російських дронів

Комплекси французького походження не є новинкою для української протиповітряної оборони. Україна отримала перші Crotale ще у 2022 році, а згодом військові демонстрували їхнє бойове застосування проти російських безпілотників.

У серпні 2026 року президент Володимир Зеленський також повідомив про домовленість із неназваним партнером щодо передачі кількох додаткових комплексів Crotale та ракет до них. Чи пов'язана поява фінських ItO 90M із цим пакетом, наразі невідомо.

ItO 90M посилює сегмент мобільної протиповітряної оборони малої дальності, де Україна вже використовує різні типи західної техніки. Наприклад, Мілітарі 24 раніше розповідав про британський Rapid Ranger у Третьому армійському корпусі, який оснащений чотирма керованими ракетами LMM.

Нещодавно екіпаж Rapid Ranger розповів про перехоплення російських реактивних дронів. На відміну від британського комплексу, фінський ItO 90M має вісім готових ракет і власну радіолокаційну станцію виявлення.

Чи допоможе ItO 90M проти реактивних "Шахедів"

За своїми характеристиками фінський Crotale NG розрахований на перехоплення швидкісних повітряних цілей, включно з крилатими ракетами. Тому теоретично він може використовуватися і проти російських реактивних безпілотників. Втім, про підтверджені збиття саме реактивних "Гераней" комплексами ItO 90M наразі не повідомляли.

Росія тим часом намагається збільшувати швидкість своїх ударних дронів. Як писав Мілітарі 24, український перехоплювач "Спис" уже збивав реактивні "Герані-5", а виробник розкрив характеристики апарата та плани нарощування його випуску.

Водночас застосовувати ракету VT-1 проти кожного невеликого дрона економічно недоцільно. Зенітні ракети залишаються дорожчим і складнішим у виробництві засобом ураження, ніж більшість спеціалізованих дронів-перехоплювачів.

Тому мобільні ракетні комплекси доцільно розглядати як один із рівнів захисту, який доповнюють гарматна ППО та безпілотники-перехоплювачі. Зокрема, 24 Канал уже повідомляв про застосування в Україні турецьких зенітних установок Korkut, призначених для боротьби з повітряними загрозами за допомогою автоматичних гармат.

Нова для українських військових фінська модифікація Crotale має ще одну практичну особливість: її можна швидко переміщувати між позиціями завдяки колісному шасі Sisu. Для мобільних підрозділів ППО, які повинні не лише збивати повітряні цілі, а й уникати виявлення противником, ця можливість залишається важливою.