Про характеристики "Списа" та результати його бойового застосування представник німецько-української компанії Quantum WIY Industries розповів в інтерв'ю "Бабелю". За словами співрозмовника видання, перехоплювач має вже кілька підтверджених уражень "Гераней-5", хоча повної статистики збиттів компанія не оприлюднила.

450 км/год протягом хвилини: на що здатен "Спис"

На відміну від реактивної "Герані-5", SPYS побудований за схемою квадрокоптера та використовує чотири електродвигуни. Виробник називає робочою максимальною швидкістю 450 кілометрів на годину, яку апарат може утримувати приблизно 60 секунд. Під час окремих випробувань його розганяли до 504 кілометрів на годину, але цей результат не означає, що перехоплювач здатний довго летіти в такому режимі.

За словами представника Quantum WIY Industries, компанія за місяць виготовила приблизно 500 "Списів". Зараз їх випробовують українські військові підрозділи, а на листопад виробник планує випуск щонайменше 3000 апаратів. Кодифікацію перехоплювача очікують у другій половині жовтня. Це плани виробника, а не підтверджений обсяг майбутніх постачань.

Потреба у швидших перехоплювачах зросла після появи реактивних російських дронів. Як раніше пояснював Мілітарі 24 у матеріалі про реактивні "Шахеди", швидкість "Гераней" нового покоління суттєво ускладнює роботу традиційних зенітних дронів.

Перехоплювач може збити навіть швидшу ціль

Швидкість дрона-перехоплювача не обов'язково має перевищувати швидкість цілі в кожному сценарії. Якщо оператор намагається наздогнати "Герань", запас швидкості справді критичний. Проте під час перехоплення на зустрічному курсі вирішальними стають своєчасне виявлення, точність даних і наведення.

Виробник пояснює, що реактивні "Герані-5" можуть змінювати швидкість на маршруті. За його оцінкою, на окремих ділянках вони летять зі швидкістю близько 370 кілометрів на годину, а потім прискорюються до 490–500. Незалежного підтвердження саме такого режиму для всіх апаратів немає. Водночас Мілітарі 24 раніше писав про зміни конструкції "Герані-5", які, за оцінками авіаційних фахівців, можуть дозволити Росії ще більше збільшити її швидкість.

У Quantum WIY Industries стверджують, що "Спис" зможе протидіяти навіть цілям зі швидкістю 700–800 кілометрів на годину, але практичні підтвердження таких перехоплень у наданому інтерв'ю відсутні. Компанія також повідомила про розробку окремого реактивного перехоплювача, не розкриваючи подробиць.

Машинне навчання допомагає наводитися на ціль

Ще один напрям роботи Quantum WIY Industries - автоматизація перехоплення. Розробники застосовують машинне навчання для розпізнавання об'єктів у відеопотоці та коригування польоту. Камера обробляє 30 кадрів за секунду, а програмне забезпечення зіставляє положення об'єкта на послідовних зображеннях.

За словами представника компанії, така система вже працює, але ще не впроваджена масово. Вона також може допомагати оцінювати доцільність запуску: якщо ціль надто швидка або перебуває занадто далеко, оператор отримає відповідну інформацію. Виробник наводить приклад іншого свого перехоплювача - "Стріли", тактична дальність якого становить близько 15 кілометрів, крейсерська швидкість - 220–230, а максимальна - 350 кілометрів на годину.

Подібні рішення розробляють й інші українські компанії. Зокрема, Мілітарі 24 розповідав про бойове застосування P1-SUN JetKiller від SkyFall, яким бійці Lasar's Group уже збивали реактивні "Герані-5".

Сотні перехоплювачів зараз і тисячі вже наступного місяця

Для виробника важливе не лише вдосконалення окремого дрона, а й масштабування його випуску. У жовтні Quantum Systems уже повідомляла про лист про наміри щодо постачання Україні десятків тисяч SPYS. Однак підписаний документ ще не дорівнює фактичному переданню всієї партії військовим.

Німецько-українська компанія також продемонструвала концепцію повітряного носія, який міг би транспортувати одразу вісім "Списів". Йдеться про перспективне рішення, а не підтверджену серійну систему.

Росія тим часом продовжує вдосконалювати реактивні дрони. Як повідомляв Мілітарі 24, нові модифікації "Герані-5" можуть отримувати автономну оптичну навігацію, яка зменшує їхню залежність від GPS. Тому для українських перехоплювачів дедалі важливішими стають точні дані про повітряні цілі та надійність власних засобів наведення.