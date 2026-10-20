О характеристиках "Списа" и результатах его боевого применения представитель немецко-украинской компании Quantum WIY Industries рассказал в интервью "Бабелю". По словам собеседника издания, перехватчик уже имеет несколько подтвержденных поражений "Гераней-5", хотя полную статистику сбитых дронов компания не обнародовала.

450 км/ч в течение минуты: что способен делать "Спис"

В отличие от реактивной "Герани-5", SPYS построен по схеме квадрокоптера и использует четыре электродвигателя. Производитель указывает рабочую максимальную скорость в 450 километров в час, которую аппарат может удерживать примерно 60 секунд. В ходе отдельных испытаний его разгоняли до 504 километров в час, но этот результат не означает, что перехватчик способен долго лететь в таком режиме.

По словам представителя Quantum WIY Industries, компания за месяц изготовила примерно 500 "Копий". Сейчас их испытывают украинские военные подразделения, а на ноябрь производитель планирует выпуск не менее 3000 аппаратов. Кодификацию перехватчика ожидают во второй половине октября. Это планы производителя, а не подтвержденный объем будущих поставок.

Потребность в более быстрых перехватчиках возросла после появления реактивных российских дронов. Как сообщает ранее пояснял "Милитари 24" в материале о реактивных "Шахедах", скорость "Гераней" нового поколения существенно затрудняет работу традиционных зенитных дронов.

Перехватчик может сбить даже более быструю цель

Скорость дрона-перехватчика не обязательно должна превышать скорость цели в каждом сценарии. Если оператор пытается догнать "Герань", запас скорости действительно критичен. Однако при перехвате на встречном курсе решающими факторами становятся своевременное обнаружение, точность данных и наведение.

Производитель поясняет, что реактивные "Герани-5" могут изменять скорость на маршруте. По его оценке, на отдельных участках они летят со скоростью около 370 километров в час, а затем ускоряются до 490–500. Независимого подтверждения именно такого режима для всех аппаратов нет. В то же время "Милитари 24" ранее писал об изменениях в конструкции "Герани-5", которые, по оценкам авиационных специалистов, могут позволить России еще больше увеличить ее скорость.

В Quantum WIY Industries утверждают, что "Копье" сможет противостоять даже целям со скоростью 700–800 километров в час, но практических подтверждений таких перехватов в данном интервью нет. Компания также сообщила о разработке отдельного реактивного перехватчика, не раскрывая подробностей.

Машинное обучение помогает наводиться на цель

Еще одно направление работы Quantum WIY Industries – автоматизация перехвата. Разработчики применяют машинное обучение для распознавания объектов в видеопотоке и корректировки полета. Камера обрабатывает 30 кадров в секунду, а программное обеспечение сопоставляет положение объекта на последовательных изображениях.

По словам представителя компании, такая система уже работает, но пока не внедрена массово. Она также может помогать оценивать целесообразность запуска: если цель слишком быстрая или находится слишком далеко, оператор получит соответствующую информацию. Производитель приводит пример другого своего перехватчика – "Стрелы", тактическая дальность которой составляет около 15 километров, крейсерская скорость – 220–230, а максимальная – 350 километров в час.

Подобные решения разрабатывают и другие украинские компании. В частности, " "Милитари 24" рассказывал о боевом применении P1-SUN JetKiller от SkyFall ", с помощью которых бойцы Lasar's Group уже сбивали реактивные "Герани-5".

Сотни перехватчиков сейчас и тысячи уже в следующем месяце

Для производителя важно не только совершенствование отдельного дрона, но и наращивание его производства. В октябре Quantum Systems уже сообщала о письме о намерениях по поставке Украине десятков тысяч SPYS. Однако подписанный документ еще не означает фактическую передачу всей партии военным.

Немецко-украинская компания также продемонстрировала концепцию воздушного носителя, который мог бы транспортировать сразу восемь "Списов". Речь идет о перспективном решении, а не о подтвержденной серийной системе.

Россия тем временем продолжает совершенствовать реактивные дроны. Например, Как сообщал "Милитари 24", новые модификации "Герани-5" могут быть оснащены автономной оптической навигацией, которая снижает их зависимость от GPS. Поэтому для украинских перехватчиков все большее значение приобретают точные данные о воздушных целях и надежность собственных средств наведения.