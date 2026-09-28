Россияне начали применять новую версию реактивного ударного БПЛА "Герань-5", которая отличается измененной конструкцией и, вероятно, оснащена автономной оптической навигацией. Об этом сообщил мониторинговый канал "Полковник ГШ", который называет новую модификацию "Герань-5 К5".

Согласно обнародованным данным, аппарат получил оптико-электронную систему коррекции, которая позволяет сравнивать изображения земной поверхности с эталонными данными и уточнять маршрут полета. В то же время само обозначение "К5" и утверждение об использовании системы класса DSMAC пока не имеют официального подтверждения.

"Герань-5" учится летать без GPS

Оптическая навигация нужна прежде всего для того, чтобы дрон мог продолжать полет даже в условиях подавления спутниковой навигации. Аппарат получает изображения поверхности под собой, а бортовая система сравнивает их с заранее подготовленными эталонными изображениями.

Подобный принцип используют системы DSMAC, которые применяются в высокоточных боеприпасах. Они позволяют определять положение аппарата не только по спутниковым координатам, но и по характерным особенностям местности.

Ранее "Милитари 24" уже рассказывал о том, как Россия модернизирует реактивные "Шахеды" и "Герани" и зачем им нужны новые системы наведения. Теперь, судя по обнародованным материалам, подобный подход может распространяться и на "Герань-5".

Кроме того, российский военный корреспондент Андрей Филатов заявлял, что российские дроны семейства "Герань" уже используют систему автономной оптической навигации "Сусанин". По его описанию, она также ориентируется по изображениям земной поверхности и позволяет аппарату двигаться по маршруту без радиомаяков.

При этом нет подтверждения, что "Сусанин" и система, установленная на новой "Герани-5", являются одним и тем же изделием.

Новая версия имеет другую конструкцию

На обнародованных фотографиях заметны изменения в конструкции "Герани-5". Они касаются прежде всего компоновки фюзеляжа и силовой установки.

Еще 19 сентября "Милитарный" сообщал, что россияне перенесли турбореактивный двигатель "Герани-5" из внешней гондолы внутрь фюзеляжа. Такое решение позволяет сделать внешние очертания аппарата более плавными и уменьшить аэродинамическое сопротивление.

Для скоростного беспилотника это имеет значение, поскольку с ростом скорости увеличиваются и аэродинамические потери. Перенос двигателя внутрь корпуса потенциально позволяет эффективнее использовать его тягу.

По имеющимся данным, "Герань-5" использует китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A. Заявленная крейсерская скорость аппарата составляет 450–600 километров в час.

Почему "Герань-5" отличается от обычного "Шахеда"

"Герань-5" уже существенно отличается от классических "Герань-2", которые фактически являются российской версией иранского Shahed-136.

По данным, ранее опубликованным "Милитарным", длина "Герани-5" составляет около 6 метров, размах крыльев достигает 5,5 метра, а боевая часть имеет массу около 90 килограммов. Заявленная дальность поражения составляет около 1000 километров.

24 Канал ранее публиковал характеристики "Герани-5" и объяснял, почему этот аппарат уже больше напоминает малогабаритную крылатую ракету, чем классический ударный дрон.

В аппарате, который ранее исследовали украинские специалисты, обнаружили помехоустойчивую спутниковую навигацию "Комета", инерционную навигационную систему, трекер с мобильными модемами, Mesh-модем и реактивный двигатель китайского производства.

Теперь к этому набору, вероятно, добавляется еще один способ навигации.

Россия уже адаптирует "Герань-5" для противодействия ПВО

Изменение навигации происходит одновременно с усовершенствованием самой платформы. Россияне увеличивают скорость "Гераней", меняют конструкцию и наращивают производство реактивных версий.

По оценкам, которые ранее приводил 24 Канал, российское производство реактивных "Гераней" в течение 2026 года быстро росло. В конце августа речь шла уже примерно о 3 тысячах таких аппаратов в месяц.

Для Украины это означает, что проблема заключается не только в появлении отдельного нового типа дрона. Россия постепенно создает целое семейство скоростных ударных аппаратов, которые сложнее обнаруживать и перехватывать.

В то же время украинская сторона уже испытывает специальные средства для борьбы с такими целями. В частности, украинский реактивный перехватчик уже уничтожил "Герань-5", а "Милитарный" сообщал об испытаниях сразу четырех перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "Геранями".

Появление автономной оптической навигации может стать следующим этапом этой гонки. Если новая система действительно позволяет "Герани-5" корректировать маршрут с учетом рельефа и ориентиров на земле, одного лишь подавления спутниковой навигации для срыва ее полета будет недостаточно.

Пока что открытые данные не позволяют точно определить, насколько эффективно работает новая система и на каких именно этапах полета она используется. Но само появление таких компонентов показывает, что российские реактивные "Герани" продолжают переходить от относительно простых ударных БПЛА к более сложным дальнобойным средствам поражения.