Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, как Россия прошла путь от первых экспериментов с реактивными "Геранями" до серийного производства более новых версий. Он рассказал, насколько могут вырасти их объемы и от чего на самом деле зависит способность Москвы выпускать тысячи таких средств ежемесячно.

Россия давно готовила переход на реактивные дроны

Массовое применение реактивных беспилотников не стало неожиданностью для Сил обороны Украины. Еще в начале июня публично говорили, что Россия стремится довести долю реактивных моделей примерно до половины всех дальнобойных дронов. Если общий план врага составляет около 60 тысяч различных "Шахедов" в год, это означает потенциальное производство примерно 30 тысяч реактивных аппаратов.

Эта угроза не появилась с ничего. В Силах обороны Украины постоянно говорили о том, что враг движется именно в сторону реактивных дронов,

– подчеркнул Катков.

Предпосылки для этого появились еще в конце 2023 года, когда Иран продемонстрировал реактивный Shahed-238. Уже в январе 2024 года подобный дрон, по всей видимости, впервые был применен против Украины, а в течение года Россия продолжала экспериментировать с такой платформой. В начале 2025-го украинская разведка сообщала и о планах производства "Герани-3".

С начала 2025 года до середины 2026-го прошло примерно полтора года – за это время они прошли путь до серийного производства,

– пояснил главный редактор Defence Express.

"Герань-3" фактически оставалась обычным "Шахедом", на который установили реактивный двигатель. Ее крейсерская скорость составляла около 320 километров в час, поэтому украинские зенитные дроны могли догонять и уничтожать такие цели. Россия учла этот недостаток, сняла эту версию с производства и перешла к более быстрой "Герани-4".

Россия переходит к более быстрым и сложным моделям

После "Герани-3" Россия начала серийно выпускать "Герань-4" с более высокой крейсерской скоростью. Перехватывать ее зенитными дронами уже сложнее, хотя отдельные украинские модели до сих пор способны действовать против таких целей. Параллельно появилась "Герань-5", характеристики которой уже значительно ближе не к ударному беспилотнику, а к крылатой ракете.

"Герань-5", на мой взгляд, уже не стоит называть реактивным дроном. Мы говорим о крылатой ракете с дальностью полета до 950 километров и боевой частью весом более 50 килограммов,

– пояснил Катков.

Вместе с изменением самих аппаратов резко растут и темпы производства. В мае речь шла примерно о 500 реактивных дронов в месяц, в начале лета ориентиром уже называли 2,5 тысячи, а в конце августа украинская разведка сообщала о около 3 тысячах в месяц.

Произошел соответствующий скачок. Если раньше речь шла о 500 в месяц, то теперь – уже о 3 тысячах. То есть количество таких средств растет в разы,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Дальнейшее наращивание производства "Гераней-4", "Гераней-5" и "Бандеролей" будет зависеть прежде всего от поставок малогабаритных турбореактивных двигателей из Китая. Формально они могут поставляться как гражданская продукция от частных компаний, но именно доступ к таким двигателям будет определять, сколько реактивных аппаратов Россия сможет выпускать ежемесячно.

Катков объяснил переход России на более быстрые реактивные дроны: смотрите видео