Як повідомляє АрміяInform, екіпаж Rapid Ranger уже має досвід знищення російських реактивних дронів. Комплекс змонтований на іспанському тактичному позашляховику URO VAMTAC та використовує британські керовані ракети LMM.

За словами військових, система може працювати проти звичайних "Шахедів", реактивних безпілотників і російських ракет-дронів типу "Бандероль".

Rapid Ranger має чотири ракети та круговий огляд

Комплекс оснащений оптико-електронною системою спостереження з оглядом на 360 градусів. За словами екіпажу, дальність спостереження може сягати 15 кілометрів. На пусковій установці розміщуються чотири керовані ракети LMM масою приблизно 13 кілограмів кожна. Дальність ураження перевищує 7 кілометрів.

Після виявлення цілі оператор захоплює її та узгоджує ураження з командним пунктом. Військовий із позивним "Сенатор" розповів, що ракета може наводитися автоматично, проте оператор також має можливість супроводжувати її до цілі.

"Ця техніка чудово себе показує, має хороші можливості знищення повітряного противника. Для Rapid Ranger до снаги і звичайні "Шахеди", і реактивні дрони та цілі іншого типу", - розповів командир екіпажу з позивним "Турок".

Як раніше повідомляв Мілітарі 24, Третій армійський корпус показав Rapid Ranger ще на початку вересня. Тоді військові продемонстрували підготовку комплексу до бойового чергування, а тепер розповіли про його бойове застосування.

Чому реактивні "Шахеди" складно перехоплювати

Головна складність для екіпажів Rapid Ranger полягає у швидкості російських реактивних безпілотників. На відміну від звичайних "Шахедів" із поршневими двигунами, вони долають зону ураження за значно менший час.

"З моменту зальоту в зону ураження і до виходу з неї лік іде на секунди. Ми працюємо 24/7, постійно в бойовій роботі", - пояснив "Турок".

Росія продовжує вдосконалювати реактивні безпілотники. Як писав Мілітарі 24, конструктори "Герані-5" змінюють розташування двигуна, намагаючись збільшити швидкість апарата. За оцінкою авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, росіяни прагнуть досягти швидкості 700–800 кілометрів на годину.

Українські виробники розробляють нові засоби перехоплення таких цілей. Зокрема, дрон "Спис" уже має підтверджені ураження реактивних "Гераней-5". Його заявлена максимальна швидкість становить 450 кілометрів на годину, а під час випробувань апарат розганяли до 504 кілометрів на годину.

Rapid Ranger використовує інший підхід: він запускає керовану зенітну ракету, а не дрон-перехоплювач. Така система доповнює інші засоби ближньої протиповітряної оборони.

Росіяни полюють на зенітні комплекси

Rapid Ranger встановлений на іспанському тактичному автомобілі URO VAMTAC. За наведеними військовими характеристиками, його максимальна швидкість сягає 135 кілометрів на годину, а шасі дозволяє пересуватися складною місцевістю.

За словами зенітників, росіяни іноді використовують реактивний безпілотник як приманку, намагаючись спровокувати екіпаж на відкриття вогню. Водночас поблизу можуть діяти розвідувальні БпЛА Zala та ударні "Ланцети", які становлять загрозу для самої установки. Тому мобільність і можливість залишити позицію для екіпажу критично важливі.

Як раніше розповідав Мілітарі 24, українські дрони-перехоплювачі вже збивали "Герань-5" на швидкості понад 420 кілометрів на годину. Rapid Ranger доповнює такі системи, забезпечуючи ракетне перехоплення швидкісних цілей на ближніх дистанціях.