Как сообщает "АрмияInform", экипаж Rapid Ranger уже имеет опыт уничтожения российских реактивных дронов. Комплекс смонтирован на испанском тактическом внедорожнике URO VAMTAC и использует британские управляемые ракеты LMM.

По словам военных, система может применяться против обычных "Шахедов", реактивных беспилотников и российских ракет-дронов типа "Бандероль".

Rapid Ranger имеет четыре ракеты и круговой обзор

Комплекс оснащен оптико-электронной системой наблюдения с обзором на 360 градусов. По словам экипажа, дальность наблюдения может достигать 15 километров. На пусковой установке размещаются четыре управляемые ракеты LMM массой примерно 13 килограммов каждая. Дальность поражения превышает 7 километров.

После обнаружения цели оператор захватывает ее и согласовывает поражение с командным пунктом. Военный с позывным "Сенатор" рассказал, что ракета может наводиться автоматически, однако оператор также имеет возможность сопровождать ее до цели.

"Эта техника прекрасно себя показывает, обладает хорошими возможностями по уничтожению воздушного противника. Для Rapid Ranger под силу и обычные "Шахеды", и реактивные дроны, и цели другого типа", – рассказал командир экипажа с позывным "Турок".

Как ранее сообщал "Милитари 24", Третий армейский корпус продемонстрировал Rapid Ranger еще в начале сентября. Тогда военные продемонстрировали подготовку комплекса к боевому дежурству, а теперь рассказали о его боевом применении.

Почему реактивные "Шахеды" сложно перехватывать

Главная сложность для экипажей Rapid Ranger заключается в скорости российских реактивных беспилотников. В отличие от обычных "Шахедов" с поршневыми двигателями, они преодолевают зону поражения за значительно меньшее время.

"С момента входа в зону поражения и до выхода из нее отсчет идет в секундах. Мы работаем 24/7, постоянно находимся в боевой готовности", – пояснил "Турок".

Россия продолжает совершенствовать реактивные беспилотники. Как сообщает Как сообщает "Милитари 24", конструкторы "Герани-5" меняют расположение двигателя, пытаясь увеличить скорость аппарата. По оценке авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, россияне стремятся достичь скорости 700–800 километров в час.

Украинские производители разрабатывают новые средства перехвата таких целей. В частности, Дрон "Спис" уже имеет подтвержденные поражения реактивных "Гераней-5". Его заявленная максимальная скорость составляет 450 километров в час, а во время испытаний аппарат разгоняли до 504 километров в час.

Rapid Ranger использует другой подход: он запускает управляемую зенитную ракету, а не дрон-перехватчик. Такая система дополняет другие средства ближней противовоздушной обороны.

Россияне охотятся за зенитными комплексами

Rapid Ranger установлен на испанском тактическом автомобиле URO VAMTAC. Согласно приведенным военным характеристикам, его максимальная скорость достигает 135 километров в час, а шасси позволяет передвигаться по сложной местности.

По словам зенитчиков, россияне иногда используют реактивный беспилотник в качестве приманки, пытаясь спровоцировать экипаж на открытие огня. В то же время поблизости могут действовать разведывательные БПЛА Zala и ударные "Ланцеты", которые представляют угрозу для самой установки. Поэтому мобильность и возможность покинуть позицию для экипажа имеют критическое значение.

Как сообщает "Милитари 24", украинские дроны-перехватчики уже сбивали "Герань-5" на скорости свыше 420 километров в час, Rapid Ranger дополняет такие системы, обеспечивая ракетный перехват скоростных целей на ближних дистанциях.