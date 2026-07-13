Україна отримає ліцензію на виробництво французьких ракет, – Макрон

Еммануель Макрон анонсував нове рішення щодо ракет для України. Президент Франції заявив, що наша країна отримає ліцензії на виробництво відповідного озброєння.

Про це Еммануель Макрон сказав під час пресконференції після засідання Коаліції охочих 13 липня.

На які саме французькі ракети Україна отримає ліцензії?

Еммануель Макрон привітав рішення президента США Дональда Трампа дати ліцензію на перехоплювачі до Patriot. Задля посилення захисту України та розвитку нових антибалістичних спроможностей Франція вирішила зробити аналогічний крок.

Французький лідер зазначив, що Україна отримає ліцензії на виробництво:

зенітних ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T;

КАБів AASM Hammer;

крилатих ракет SCALP.

Все це посилить спроможності Україна, а також позицію українських військових на фронті,

– заявив Макрон.

Нагадаємо, 13 липня Україна та ще 9 європейських держав створили Антибалістичну коаліцію. Її головна мета – спільно розробити інтегровану систему протиракетної оборони Європи.

Для цього країни планують об’єднати можливості оборонної промисловості, наукові розробки та бойовий досвід, зокрема здобутий Україною під час війни.