Про це Еммануель Макрон сказав під час пресконференції після засідання Коаліції охочих 13 липня.

На які саме французькі ракети Україна отримає ліцензії?

Еммануель Макрон привітав рішення президента США Дональда Трампа дати ліцензію на перехоплювачі до Patriot. Задля посилення захисту України та розвитку нових антибалістичних спроможностей Франція вирішила зробити аналогічний крок.

Французький лідер зазначив, що Україна отримає ліцензії на виробництво:

зенітних ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T;

КАБів AASM Hammer;

крилатих ракет SCALP.

Все це посилить спроможності Україна, а також позицію українських військових на фронті,

– заявив Макрон.