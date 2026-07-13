Об этом Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции после заседания Коалиции желающих 13 июля.

На какие именно французские ракеты Украина получит лицензии?

Эммануэль Макрон приветствовал решение президента США Дональда Трампа выдать лицензию на перехватчики системы Patriot. В целях укрепления обороны Украины и развития новых противоракетных возможностей Франция решила пойти на аналогичный шаг.

Французский лидер отметил, что Украина получит лицензии на производство:

зенитных ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T;

управляемых ракет AASM Hammer;

крылатых ракет SCALP.

Все это усилит потенциал Украины, а также позицию украинских военных на фронте,

– заявил Макрон.

Напомним, 13 июля Украина и еще 9 европейских государств создали Антибаллистическую коалицию. Ее главная цель – совместно разработать интегрированную систему противоракетной обороны Европы.

Для этого страны планируют объединить возможности оборонной промышленности, научные разработки и боевой опыт, в частности приобретенный Украиной во время войны.