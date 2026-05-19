Потужна зброя, – військовий експерт розповів про розробку українських КАБ та на що вони здатні

В Україні створили першу керовану авіабомбу. Вона пройшла тестування і готова до бойового використання. Раніше наша держава мала на озброєнні КАБи, але вони були американського виробництва (JDAM). Крім того, в ЗСУ були французькі AASM, але їх Україна отримувала до 50 одиниць на місяць, цього було замало.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що в американських JDAM є великий мінус – ці КАБи розроблялись доволі давно і донині не модернізувались. Як наслідок – ця зброя сьогодні не відображає потреб на сучасному полі бою.

В Україні створили КАБ: які характеристики вона має?

Нова створена в Україні КАБ має бойову частину вагою 250 кілограмів. Поки що оприлюднених деталей про цю розробку мало, але в Міноборони повідомили, що ця авіабомба створена з огляду на сучасні реалії війни.

Сподіваюсь, що передбачена протидія РЕБ, тобто буде наявна захищена антена, яка дозволяє в умовах масованого застосування засобів радіоелектронної боротьби з цим працювати. Можливо, засіб буде по типу FPV, коли теоретично такою авіабомбою зможе керувати оператор,

– озвучив Нарожний.

Зі слів військового експерта, навіть якщо буде передбачений тільки захищений зв'язок, це вже зробить цю зброю дуже потужною.

До відома! Очільник Міноборони Михайло Федоров 18 травня заявив, що в Україні готова перша українська КАБ, її створив учасник Brave1. Процес розробки тривав 17 місяців. Вітчизняна авіабомба, з його слів, має унікальну конструкцію і пристосована до сучасного фронту. Ця КАБ не є копією іноземних розробок. Міноборони закупило першу експериментальну партію таких авіабомб. Наразі льотчики відпрацьовують бойові сценарії їх застосування.

Ця КАБ матиме змогу уражати ворожі цілі на десятки кілометрів углиб. Військовий експерт пояснив, що мовиться про плануючу авіабомбу. Він додав, що є 2 типи КАБів. Наприклад, у французьких AASM (HAMMER) встановлений реактивний двигун, тож дальність цієї бомби становить до 200 кілометрів. А от стандартна КАБ є плануючою.

"Її скидають з літака, розкриваються крила і вона планується на ціль. Максимальна дальність, яка може бути, складає 60 – 70 кілометрів. Цього дуже мало. Проблема №1 – по всій лінії фронту є ППО противника, ці системи мають ракети з дальністю 200 кілометрів і більше, а також можуть базуватися винищувачі, які теж мають ракети до 200 кілометрів", – розповів Нарожний.

За таких умов українські льотчики рухаються на низькій висоті. Наблизившись до лінії фронту, вони розганяються вгору і на максимальній висоті скидають КАБ. Така тактика покликана на те, аби перебувати в зоні російської ППО якомога менший період. Зі слів військового експерта, це робиться, аби убезпечитися і пілоти ЗСУ демонструють в цьому майстерність.

Куди СОУ націлюватимуть нові КАБи?

В першу чергу, зі слів Нарожного, цілями для українських КАБів стануть бліндажі противника, опорні пункти взводів та рот, місця розташування артилерії, командні та спостережні пункти російської армії.

А також пункти дислокації й накопичення ворога. Можливо, логістичні маршрути: мости, водні переправи. Але, на жаль, у глибокий тил противника цими бомбами ми наразі дістати не зможемо. Проте навіть з огляду на дальність ураження 60 – 70 кілометрів, це дуже потужна зброя,

– переконаний Нарожний.

Перший результат є: яку розробку очікувати далі?

З самого початку війни й донині саме КАБи становлять серйозну загрозу для ЗСУ, тому українське військо увесь цей час намагалось посилитись цим видом озброєння, аби уражати у відповідь. Певною мірою допомогли Україні її партнери.

Однак, як зауважив інший військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, цього замало, тож була потреба у вітчизняних розробках. Він прогнозує, що надалі потужність української авіабомби щодо ваги бойової частини буде збільшена.

"Минулого року ми говорили про те, що наша компанія спільно з іноземними займаються розробкою реактивного дрона-перехоплювача, який був би спроможний знищувати ворожі реактивні "Шахеди". Тоді ж мовилося і про розробку КАБ. Процес триває. Вже є первинний результат щодо українських авіабомб, тож очікуватимемо його і щодо реактивних БпЛА", – озвучив Романенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нідерландська компанія Destinus повідомила про те, що оперативно займається розробкою ракети RUTA Block 3, яка має стати однією з найпотужніших у спектрі зброї типу RUTA. Виробничі потужності планується передбачити в Нідерландах, Німеччині, Україні.

Українська сторона братиме участь у процесі розробки, виготовленні основних комплектуючих і операційному тестуванні. Ця ракета здатна буде уражати на відстань 2 тисячі кілометрів. Випробування мають відбутися у 2027 році.

Новій ракеті передувала інша зброя лінійки RUTA. Так, була розроблена за участю української програми Brave1 RUTA Block 2. Зараз ця розробка проходить льотні тестування в Україні, а її серійний випуск запланований на 2026 рік.