Україна вперше запустила власну балістичну ракету по Росії, – СЕО FirePoint

Україна активно працює над вітчизняною балістикою. Сили оборони вперше запустили власну балістичну ракету по території Росії.

Про це розповіла СЕО FirePoint Ірина Терех.

Про що заявила Терех

Ірина Терех розповіла, що Україна запустила по Росії тактичну балістичну ракету дальністю до 300 кілометрів.

Ми працюємо над версією зі збільшеною дальністю, яка теж з'явиться цього року,

– заявила вона.

До слова, на початку жовтня Зеленський уже повідомляв про перше бойове застосування FP-7. Тоді він анонсував серійне виробництво ракет. Згодом у мережі навіть показали відео запуску.

FP-7 базується на радянській зенітній ракеті 48Н6 від російського ЗРК С-400, але з модернізованим корпусом з композитних матеріалів та новою електронікою й паливом.

Тим часом ще одна українська розробка, далекобійна FP-9, наразі перебуває на етапі льотних випробувань. Її особливість полягає у значно більшій дальності. Раніше повідомлялося, що вона може перевищувати 800 кілометрів, через що її порівнюють з іншими далекобійними ракетами.